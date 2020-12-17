【A股布局】須防新增社融負增長　招商證券估明年A股先高後低

今年A股表現不俗，展望明年，隨着經濟持續復甦，企業盈利修復，股市再下一城，幾乎是市場共識。招商證券首席策略分析師張夏預期，明年A股或呈先高後低的格局，預期回報率將會明顯低於今年。

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他指，明年有一個風險「必須防」，就是提防新增社融年內轉為負增長所帶來的風險，下半年低估值高股息策略有望勝出，這意味下半年策略或須由攻轉守。

此外，明年A股還會出現4個特點。第一，消費、科技、醫藥等龍頭的估值過高，雖然明年業績繼續增長，但是需要消化估值。

第二，由於全球經濟復甦，預計全球資金會重新流入A股，從北上資金的特性來看，對於高估值的白馬股，北上資金會選擇減持。

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第三，明年保險保費收入增加，社保繼續入市，銀行理財資金有望逐漸加速入市。而增量資金之中，以中低風險偏好的資金居多。

第四，由於經濟改善，企業盈利加速上行，業績改善的行業、板塊在明顯增多。此前機構主要關注核心的300隻股，對於剩下的股票關注度較低，令其估值被低估；一旦業績改善，值得挖掘的個股機會將會明顯增多。換言之，明年的投資風格會是資金流向均衡，價值回歸，重點在於挖掘有潛力的股票。

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記者：林衛