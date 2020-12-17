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【瑞幸造假】瑞幸咖啡涉財務造假　14億元與美國證監和解

Hot Talk 12:48 2020/12/17

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瑞幸咖啡今日（17日）在微博發表聲明，「就早前部分前員工財務造假事件」，公司已與美國證券交易委員會（SEC）達成和解。美國證監則表示，瑞幸咖啡答應繳付1.8億美元（約14億港元）和解費用。瑞幸咖啡自爆出財務造假以來，多名高層更換。

瑞幸咖啡今日（17日）在微博發表聲明，就早前部分前員工財務造假事件，公司已與美國證券交易委員會（SEC）達成和解。

被捧為「中國星巴克」的瑞幸咖啡曾於2019年5月美國納斯達克交易所上市，2019年門店數量曾超越星巴克內地分店數目，市值一度高達120億美元。

今年4月，瑞幸咖啡披露有22億元人民幣交易額造假，在6月29日起停牌，其後除牌。當時美國證監指控瑞幸咖啡「有意且大幅虛報收入及支出、並大幅低報淨虧損」，事件也被視為美國收緊對中概股審計監管的導火線之一。

瑞幸最新稱，公司和門店將繼續穩定經營，繼續為顧客提供服務。根據現時官方網頁描述，截至2019年底，瑞幸咖啡共開設4507間門店。

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編輯﹕賴奕羚

股票 瑞幸咖啡（美：LK） 中國 美國 服務 咖啡 停牌

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