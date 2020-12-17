【中美角力】美貿易代表建議拜登保留對華關稅 稱應繼續向中國施壓

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在接受路透社訪問時說到，候任總統拜登（Joe Biden）應在上任後向中國施壓，令中國繼續履行已簽訂的第一階段中美貿易協議。他說中國政府在實施部分貿易協議上雖然做得不錯（has done a reasonably good job），但在另一些部分尚未做到承諾。

拜登曾表示第一階段的中美貿易協議是「失敗的」，但12月時他又表示無意對貿易協議或對華關稅議題作出即時變更。被問到拜登應如何處理第一階段中美貿易協議，萊特希澤回應：「我會持續向他們施加壓力。」他說因新冠疫情的關係，中國在全面履行貿易協議承諾上仍然距離很遠。根據數據顯示，直到10月，中國總共向美國購買的產品和服務總值達協議第一階段的大約一半。

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萊特希澤稱特朗普改變了美國人在經濟領域中對中國的看法，同時能讓企業重新考慮他們對中國供應鏈的依賴程度。他批評世界貿易組織（WTO）無法解決或抑制中國在國際貿易上的欺壓與利用國家資金對企業猖狂地補貼，並指出現時國際上對改革世貿有廣泛共識。

萊特希澤表示希望以爭端解決機制處理貿易問題，並堅持會保留關稅。他補充道：「若你看見我們逐漸取消對華關稅，這代表我們不夠了解中國作為美國的戰略對手的角色。」

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在談到特朗普（Donald Trump）的對華貿易政策方面，萊特希澤為其辯護，稱特朗普改變了雙方貿易關係並成功向中國增加3700億美元的關稅。他盛讚特朗普的「美國優先」政策使美國的貿易方針由以往服務及討好外貿公司，變成勸誘及吸引在外工廠回流美國本土。

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