【新股IPO】微醫We Doctor遞交上市申請採用同股不同權架構　號稱提供全面數字醫療服務、全國最大　傳集資最多234億

▲ 騰訊有份投資的微醫集資最多234億元。

微醫（We Doctor）遞交上市申請，微醫獲騰訊 （00700） 投資，持股8.88%，外電報道早前亦指，微醫計劃集資額為20億至30億美元（約156億至234億港元），其估值接近70億美元（約543億元）。微醫於初步招股書指出，願景為建立全球最大的醫療服務平台。2020年收入18.3億元人民幣，按年增長2.6倍，非國際財務報告準則計量（未經審核）經調整淨虧損8.69億元人民幣，虧損擴大14.8%。

微醫計劃採取同股不同權架構（WVR）上市，上市後將成為中國醫療及醫藥行業首家同股不同權的醫藥上市公司。

在港上市的中國數字健康企業，有京東健康 （06618） ，市值3642.9億元，阿里健康 （00241） 市值3122.3億元，平安健康 （01833） 市值1185.2億元。微醫指出，中國數字醫療服務市場的主要參與者，提供以下部分或全部服務：綫上預約、數字診療、電子處方、公共醫保結算、配藥及疾病管理服務，微醫則涵蓋上述所有服務，在國內提供全面的數字醫療服務。

微醫指出，按截至去年12月底止，在互聯網醫院數量及2019年所提供的數字醫療問診量計，微醫為最大的數字醫療服務平台。2019年，微醫於中國基於平台的互聯網醫院運營商的市場份額為15.5%，前二至五大參與者於中國數字醫療服務市場的總市場份額為9.6%。市場份額是指基於平台的互聯網醫院運營商之間的數字醫療問診量，佔數字醫療問診總量的百分比。

蔡強任董事5個月 已辭職

花旗、招銀國際獲委託安排微醫的上市發行。友邦前高層蔡強於今年初受聘，擔任微醫首席財務官，總薪金1287.1萬人民幣，以領導微醫香港上市工作，初步招股書顯示，蔡強於去年12月已經辭職。

傳微醫聘友邦前高層任CEO【下一頁】

早前消息人士稱，微醫會將其業務分拆為兩部分，醫療健康服務業務將會分拆上市，該部分業務在本輪私募融資之前的估值超過60億美元（約465億港元），涉及個人醫療數據的業務部分則不會上市，以符合監管要求。

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編輯：陳健婷