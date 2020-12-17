【輝瑞疫苗】拜登最快下周初接種 彭斯周五施打

美國本周開始開展輝瑞新冠疫苗接種計劃，多個白宮高級官員已開始籌備接種輝瑞疫苗。美國現任副總統彭斯（Mike Pence）的辦公室表示，彭斯及其夫人會在本周五接種輝瑞疫苗。而新冠肺炎疫情中的高危人士、年屆78歲的美國候任總統拜登（Joe Biden），則最快會在下周初接種輝瑞疫苗。

拜登承諾就任百日內 為國民接種1億支疫苗 【下一頁】

彭斯的辦公室表示，彭斯及其夫人將會在本周五公開接種輝瑞疫苗，以宣揚及輝瑞疫苗安全性及有效性，增強美國人民對疫苗的信心。

另外，拜登過渡團隊官員則指，拜登最快會在下周初接種輝瑞疫苗。現年78歲的拜登已屆高齡，屬新冠肺炎中的高危人士。

拜登曾在公開場合表示，自已會公開接種輝瑞疫苗，以增強公眾對該疫苗安全性的信心。

白宮傳染病專家福西（Anthony Fauci）早前表示，基於安全理由，拜登應該盡快接種疫苗，以確保在明年1月宣誓就任總統時，得到「全面保護」。

奧巴馬（Barack Obama）、喬治布殊（George W. Bush）及克林頓（Bill Clinton）等多名美國前總統，均曾先後表示願意公開接種或拍攝輝瑞疫苗的接種過程。

特朗普將接種輝瑞疫苗 但由醫療團隊決定最佳時機 【下一頁】

白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）在周二向傳媒稱，特朗普（Donald Trump）在10月患上新冠肺炎後，希望所有的美國人都可盡快接種疫苗。

特朗普卻至今尚未定下接種確實時間表，他會在醫療團隊判斷合適情況下接種輝瑞疫苗。

責任編輯：郭麗明