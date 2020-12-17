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升幅為2021年奠定基礎

宏觀解讀 11:26 2020/12/17

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新冠肺炎疫苗在英美相繼開始注射，雖然疫苗並不是零副作用，但至少在至今醫學上仍算是有效，令市場可以繼續向前預測疫情後的世界。我們都對2021年的經濟復甦充滿樂觀的展望，原因有三個。

第一，美國政府的財政支持。雖然按現時的美國大選情況，美國政府將面臨分裂的局面。總統在推行政策時未必可以一如選舉前的預期般順利。在新聞中可能不少讀者都留意到美國在新冠肺炎救助方案談判的過程反覆，而且救助金額未必如最初期望般龐大。不過，我們預計美國最後依然會推出救助方案。

第二，新冠肺炎疫苗陸續在多個國家開始接種。雖然現行的新冠肺炎疫苗並不是「萬試萬靈」，但這不竟是令經濟活動恢復「常態」的一個好開始。受疫情影響而令需要面對面的行業，例如旅遊業及相關行業有機會逐步改善。

第三，企業盈利改善為股市帶來增長空間。對於預期經濟將漸漸恢復，企業盈利應當開始改善。有調查顯示，市場普遍預測標普500指數的盈利回報在2021年將有21.9%的上升空間。

截至12月11日，標普500指數從年初至今有13.4%的升幅，而科技股比例高的納斯達克指數更創下年初至今38%的升幅。這些的升幅不單是證明了我們一貫的看法，亦為我們帶來了啟示。市場出現了Fear Of Missing Out（FOMO）的情況，表現了投資者害怕錯失先機。資金將會因為FOMO而繼續流入股市。現時普遍的投資策略是選擇估值低廉的價值型板塊，這預期會令整個投資市場呈現更廣泛全面的升幅。這個升幅亦為2021年奠定了良好的基礎。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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