中證監計劃開徵數字服務稅 科網股中午不跌反升

繼《反壟斷法》後，內地再研究對平台企業徵稅。中國證監會科技監管局局長姚前指，第三方平台企業掌握大量用戶數據，就如掌握大量礦產資源，所以值得研究是否對平台企業徵收數字服務稅。

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姚前早前表示，企業可以藉收集大數據分析用戶的特徵、習慣、需求和偏好，感應市場變化，調整競爭策略。他認為平台價值來源於用戶，所以理應與用戶分享其收益。姚前認為，基於上述「用戶創造價值」理念，作為公眾代表，政府是否有必要像徵收自然資源稅一樣，對平台企業徵收數字服務稅，值得深入研究。

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有關消息暫未對科網股造成衝擊，騰訊（00700）現升0.9%至576.5元；阿里巴巴（09988）升2.1%至256.2元；美團（03690）升1.4%至283.2元；京東（09618）升3.4%至322.2元。

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