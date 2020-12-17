【疫市開店】看準租金下降時機　香港記事本品牌逆市開店銷量增

▲ 銅鑼灣皇室堡受疫情影響租金大幅下降，漢思傑看準機會，11月於該地點開設第二間實體店。

新冠肺炎疫情爆發接近一年，香港經濟活動大受打擊。惟主打記事本及紙品的香港品牌「漢思傑」無懼疫情，在疫情爆發期間於銅鑼灣皇室堡再開設實體店。

漢思傑創辦人兼行政總裁劉漢邦（Rex）表示，皇室堡的租金在疫情下大幅下降，加上在疫情爆發期間，不少人都留在家中，家長也會要求子女在家進行練習，產品銷量及需求反而上升，與去年11月相比，產品銷情增加約25%。在種種商機湧現的情況下，他決定放手一搏，在逆市中開店。

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Rex透露，由於品牌主打記事本及紙品，消費者都會偏向以實體方式去了解產品，才會選擇購買，因此目前主要銷售渠道，都會以線下形式進行。而品牌創立7年以來，也曾經在租店舖時「撞過板」。他笑言，自己剛成立品牌時，在未有完善的規劃以及租金考慮下，就快速決定要開設實體店，最後換來的只有虧損。而經過是次經驗，他決定在開店前都要做足資料蒐集，以及要徹底評估在開設哪區店鋪的效益較大。

他舉例指，由於顧客大多以家庭為主，不少父母都會為孩子購買記事本，因此早前就進駐將軍澳的商場。Rex表示：「將軍澳就像是一個小社區，住宅屋院較多。而且經過一些調查，我發現將軍澳的居民比較喜歡在區內購物，所以就決定在將軍澳開設實體店。」他又笑稱，由於產品的體積較小，所以租用的鋪位毋需太大，從而省卻部分租金開支。

至於來年的發展，Rex表示會先專注本港以及內地市場業務。與此同時也會準備開拓線上銷售渠道。他直言，在疫情爆發後，所有人的生活型態都開始轉變，數碼轉型已成為所有企業及品牌必做的事。因此漢思傑也會加快與網絡經濟接軌，開拓線上銷售渠道，與自家實體專門店互相配合。

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記者：曾曉汶