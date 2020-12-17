傳Facebook正研發「Super」直播工具　用戶可付費與網紅進行互動

▲ Facebook（FB）正研發一項新工具，用戶在觀看直播影片時，可以透過付費「打賞」，與網紅或名人進行虛擬自拍等互動。

新冠肺炎疫情期間，受到社交距離措施等限制，不少公眾人物、網絡紅人會透過直播形式與粉絲進行互動。據外媒消息指出，Facebook（FB）正研發一項新工具，用戶在觀看直播影片時，可以透過付費「打賞」，與網紅或名人進行虛擬自拍等互動。

據《彭博社》引述消息人士指，近日，FB旗下的新產品實驗團隊正開發一項 「Super」新工具，現正處於內部測試階段，尚未清楚是否會以獨立應用程式推出。網絡紅人、名人或企業家可透過「Super」進行視像直播，與用戶進行更多綫上互動。例如，用戶可為直播者贈送禮物，進行綫上互動提問，或透過付費方式，與網紅進行虛擬自拍等，而網紅也可以在直播中銷售商品。

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疫情爆發期間，全球民眾減少社交聚會，並利用綫上直播進行互動。FB在本年内積極發展社交媒體互動功能，該公司曾在4月份推出類似Zoom視像會議的「Rooms」群聊功能，最近旗下的Faceboo NPE團隊，宣佈在美國推出音樂協作平台Collab，允許用戶自行或與好友一同創作音樂內容。

責任編輯：李寶如