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【新經濟股】中證監研徵收數字服務稅　ATMJ照升京東升逾3%

新經濟追蹤 10:50 2020/12/17

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中國證監會科技監管局局長姚前昨日表示，政府是否有必對平台企業徵收數字服務稅，值得深入研究。

內地近期釋出加強互聯網經濟領域反壟斷訊號之際，中國證監會科技監管局局長姚前昨日表示，第三方平台企業掌握大量用戶數據，就像掌握寶貴的礦產資源，政府是否有必對平台企業徵收數字服務稅，值得深入研究。

不過，本港上市的科網股今日照造好，騰訊 （00700） 現升逾1%，最新報577.5元；阿里巴巴 （09988） 現升逾2%，報256.2元；美團 （03690） 現升1%，報282.4元；京東 （09618） 現升逾3%，最新報321元；惟京東健康 （06618） 回吐，最新報138.2元。

《新京報》引述姚前在一場論壇稱，企業可以從大數據分析洞察用戶的特徵、習慣、需求和偏好，感應市場變化，調整競爭策略，認為平台價值來源於用戶，所以用戶理應享受平台創造的收益。姚前認為，基於上述「用戶創造價值」理念，作為公眾代表，政府是否有必要像徵收自然資源稅一樣，對平台企業徵收數字服務稅，值得深入研究。

相關文章：【反壟斷】歐盟據報今日公布《數碼市場法案》　違規者最高罰營收10%

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編輯：吳敏芳

香港股票 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 壟斷 反壟斷 京東集團—SW（09618） 新經濟股 中國 阿里巴巴

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