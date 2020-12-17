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【中資股禁令】拜登上場料不會優先更改禁令 MSCI指將推新指數包括被禁中資股

股樓投資 10:48 2020/12/17

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因應美國對中國企業的黑名單，MSCI明晟宣布下月5日起，剔除多隻中資指數成分股。MSCI回應指，市場預期美國候任總統拜登上台後，也不會快速更改相關的黑名單。

MSCI駐巴黎指數研究負責人Sebastien Lieblich反映，與100位客戶溝通後，指普遍客戶都認為取消中資企業的投資禁令並不在拜登政府的最優先選擇。MSCI又指因應少數客戶的要求，會推出新指數，保留被禁中資企業的成份股。

MSCI早前公布，公司會將10間中資企業的股票剔出旗下指數。公司將在2021年1月5日從部分指數剔除有關股票，至於該些公司的子公司或關聯公司則不受影響。MSCI估計，被剔除中資股分別等同MSCI新興市場指數的0.28%權重，以及MSCI全國家世界指數的0.04%權重

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撰文 : 謝克迪,CFA

拜登 美國 中國 新興市場 股票

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