【創業兵團】港男不甘手寫文化沒落　創本土記事本品牌保存手寫溫度

▲ 為了從數碼世代中推動手寫文化，70後的劉漢邦（Rex）於2013年創立品牌「漢思傑」，盼能利用特製記事本，喚起大眾對手寫字的熱情。

隨著社會進步及科技發展，在鍵盤與屏幕上打字，已成現今書面溝通的主要模式。反觀傳統一筆一劃的手寫文化卻日漸消逝，手寫的溫度逐步被數碼產品冷卻。要從數碼世代中推動手寫文化，筆和紙本都是缺一不可。70後的劉漢邦（Rex）於2013年創立記事本及紙品品牌「漢思傑（Handscript）」，盼能利用特製記事本，喚起大眾對手寫字的熱情，並令手寫文化在科技主導的社會中保存下來。

【創業兵團】初創研電子健康分析平台 供個人化建議預防疾病

【創業兵團】初創設計「拍烏蠅」、變色茶包遊戲 訓練認知障礙症長者

Rex的父母都是寫得一手好字之人，他從小就受父母薰陶，對於手寫字也慢慢形成一個情意結。他笑言，手寫最能表達人類的情感與智慧。而且手寫字更是與太太之間傳情達意的絕佳橋樑，一封情信就算是陳腔濫調，都會滲透人性，因手寫的溫度而變得更加珍貴。

不過面對電子時代的來臨，這種書寫情懷也逐步在社會中消散。Rex不甘手寫文化邁向消失，在2003年放棄建築師工作，轉行接手家族生意。他透露，當時家族是做代工生產（OEM）生意，主要為歐美或海外公司作紙品印刷，甚少接觸香港及內地市場。

惟他後來反思：「自己作為土生土長香港人，是否更應該要在這個充滿感情的地方，去保留這種傳統文化呢？」因此在2013年7月，他決定藉10年的OEM經驗，以6位數字創立本地記事本及紙品品牌漢思傑，盼能主打香港市場，引起港人重拾對手寫文化的興趣。

曾走「冤枉路」 學懂滿足消費者需求

他坦言，由OEM工作到創立屬於自己的品牌，確實是不容易，甚至曾經行走許多「冤枉路」。他表示，以前OEM工作都是聽從客戶的需求而進行生產，但創立品牌就要自己親自設計甚至思考消費者需求，「一開始滿腔熱誠，設計想法很多。但我們根本連最簡單的市場調查都不懂得做。」他指出，當時覺得港人會對不同題材的筆記本充滿興趣，因此做了許多如健身、戀愛、時裝等的主題筆記本，怎料消費者並不買賬，僅「叫好不叫座」。

Rex並未視這次為失敗的經驗，反而認為是學習經營品牌的過程。他透露，在學習過程發現原來香港的消費者普遍比較喜歡中性化及較實用的設計，因此從中逐步改變產品的設計。而目前銷售量最高的，正是款式最簡約、僅以顏色分類的「自由風格記事本」。

▲ 目前銷售量最高的，正是款式最簡約、僅以顏色分類的「自由風格記事本」。（漢思傑資料圖片）

漢思傑作為香港記事本品牌，要在充滿國際品牌、競爭激烈的市場中突圍而出，自然並非易事。Rex坦言，漢思傑僅是創立7年的本土品牌，還需要更多時間建立形象。為了增加曝光率，Rex更會親自向公司和機構「敲門」，邀請創作跨品牌的產品。而品牌面世至今，已與超過20個不同專業和慈善團體合作，當中包括：英皇電影、惜食堂及兒童癌病基金等。

▲ 「漢思傑」除生產記事本外，亦推出別出心裁的紙製品，包括利是封套裝、月曆套裝、繪畫套裝、手製心意卡套裝及派對用品套裝等。（黃建輝攝）

夥足總推紀念品 宣揚「撐自己人」香港精神

其中令Rex最深刻的，莫過於是2017年與香港足球總會的合作。他透露，自己是足球迷，當年憑著一股衝勁向足總提出邀請，並推出兩款以香港隊為主題的紀念品。他直言，當時未有想太多關於銷情問題，只是希望能夠讓更多人體會到「撐自己人」的香港精神。

▲ 漢思傑在2017年曾與香港足球總會合作，並推出兩款以香港隊為主題的紀念品。（漢思傑資料圖片）

此外，Rex也曾發起兩屆「親筆香港記事本封面設計比賽」，邀請逾千名中小學生參加。除了為品牌增加曝光率外，也盼能讓下一代更加了解手寫文化，同時激發他們對香港的情懷，發揮品牌的理念。

▲ 漢思傑深信，手寫過程帶給人們的實在感和寫作靈感不能被電腦程式或電子筆書寫所取代，故以「親筆」和「香港」兩大元素為經營及銷售策略的重點。（黃建輝攝）

【創業兵團】金融從業員轉戰農業 開拓水耕菜品牌

記者：曾曉汶