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【輝瑞疫苗】美國護理員接種後10分鐘 出疹過敏、呼吸短促

環球社會熱點 16:42 2020/12/17

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【輝瑞疫苗】美國一護理員接種後 出現嚴重過敏

美國疫情持續之際，輝瑞（Pfizer）疫苗在美國施打，美國阿拉斯加州衛生部門證實，當地一名護理員在接種輝瑞疫苗後，出現嚴重過敏反應。其接種輝瑞疫苗後出現的副作用，與英國兩名醫護人員早前接種輝瑞疫苗後，出現過敏反應的情況相若。

一名任職護理員的中年女性，周二（15日）在阿拉斯加州一間醫院接種輝瑞疫苗，接受注射後僅約10分鐘，便出現嚴重過敏反應，臉上及身體發紅出疹，並出現呼吸短促，心跳加快的症狀。

德國不滿輝瑞疫苗審批太慢 歐盟讓步提早8日 【下一頁】

醫院急症室負責人瓊斯（Lindy Jones）表示，事主過去沒有過敏史，而她在注射腎上腺素後，過敏症狀一度減輕，但過後又再出現過敏症狀，在接受類固醇及腎上腺素治療後，現時情況穩定 。

輝瑞發言人向美國有線電視新聞網絡（CNN）表示，暫時未得知個案有關潛在嚴重過敏反應的所有細節，但正在與當局積極合作，以進行評估。

輝瑞又指，藥廠會密切留意所有疫苗接種後出現嚴重過敏反應的報告，並有在需要時更新警告標籤的用字。

網上瘋傳輝瑞疫苗「面癱照」原來是假 去年已流傳 【下一頁】

英國上周起開始接種輝瑞疫苗，兩名有嚴重過敏歷史的醫護人員於接種輝瑞疫苗後，出現過敏反應。當局指，此兩人本身有嚴重過敏史。

其後，英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）更改指引，建議有對食物、藥物有嚴重過敏史的人士避免接種輝瑞疫苗。

責任編輯：林嘉莉

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