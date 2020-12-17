Big Big Shop靠內容製作優勢突圍 大幅提升「入屋」銷售力

▲ 李家駿表示，疫情令更多消費者嘗試網購，不少展銷活動亦轉為綫上舉行，這些市場「新常態」均為Big Big Shop帶來發展機會。

在本地網購市場屬後起之秀的Big Big Shop，是電視廣播有限公司（00511）（下稱TVB）備受期待的一股新動力。據今年上半年業績報告，包括Big Big Shop在內的大台網業務分部，在「疫」市下創出佳績，盈利大增123%至3,100萬港元。然而，疫情雖令網購行為短期內急升，但如何延續下去才是關鍵。

無綫電視新媒體集團有限公司產品管理主管李家駿指出，Big Big Shop最初是配合《食好D 食平D》煮食節目而設，主力宣傳及發售贊助商品牌的廚房電器，意外地銷量很好，同年另一節目《香港原味道》亦取得理想效果，於是集團決定「認真做」，於2018年7月正式推出自家電商平台Big Big Shop。

新時代「show and sell」 製作團隊深度參與

Big Big Shop以「show and sell」（睇得到，買得到）視網聯銷模式為發展方向，但利用這種模式的電視購物頻道由來已久，Big Big Shop如何在數碼新時代令「老土變時興」？李家駿坦言：「最初我們嘗試過單獨為產品拍攝短片，於翡翠台『硬銷』產品，但收效只屬一般，顯然此方式不太為觀眾受落。當我們與製作團隊商討後，大家均認同TVB的內容才是『王道』，運用集團強大的內容製作能力和電視廣播頻道優勢，通過為產品製作有吸引力的內容，例如於不同類型的電視節目內介紹產品特點、使用方式等，才能更有效『入屋』為商戶推廣產品。」

不過內容製作與廣告銷售，如果沒有經過互相理解的磨合過程，很容易相互排斥。李家駿解釋：「內容製作團隊本能上對『硬銷』持抗拒態度，所以不能單純丟給他們一件產品，就能拍出好的內容。而我們的做法是與製作人一同與商戶見面和溝通，親身了解產品的賣點和特性，再一同思考如何將商品拍得更靚、吸引。久而久之，製作團隊亦加深了對電商生意的認識，也會更關心商品的銷售情況，令我們與製作團隊之間產生更大的協同效應。」

應對市場新常態 展銷商機乘勢而起

另一方面，今年的新冠肺炎疫情不但令網購客戶急增，亦改變了商戶的經營方針，不少以往主要供應產品給零售業的商戶，不得不藉着網購平台開展「B2C」業務。為提供更多商品曝光機會，Big Big Shop每月會製作《big big shop感謝祭》節目，由一眾藝員以不同形式推介時令商品。在電視節目外，Big Big Shop亦為商品作不同類型的網上宣傳，如找合適網紅（KOL）宣傳、為相關內容製作短視頻於TVB擁有1,480萬粉絲的不同社交媒體平台發布，以及舉辦綫上展銷會等，創造不同的宣傳機會，幫助商戶通過Big Big Shop平台找到更多買家。

其中於9月舉行的《big big動漫節》就是一個因疫情而令實體展銷活動轉為綫上的例子。「雖然實體展銷會被迫取消，但不少商戶早已準備好貨品，若能透過有效運用電視台及網購優勢的綫上活動進行銷售，正好為他們提供一個『出貨』途徑。」李家駿喜見，作為新嘗試的《big big動漫節》在一眾藝員及製作團隊落力宣傳下，取得不俗的成績，令團隊更有信心靈活運用此模式，進一步發掘其他綫上展銷會商機。

打造獨家IP延伸商品 開拓跨境電商之路

在傳統媒體廣告收益持續收縮下，作為集團新媒體重點業務之一，未來繼續保持好成績固然重要，但李家駿認為Big Big Shop肩負一項更重要的任務，就是進一步釋放整個集團的銷售潛力，當中主要有兩大發展方向。「第一是打造TVB獨家IP（知識產權），例如在內地淘寶商店熱銷的『迷你香港小姐后冠權杖套裝』，還有為熱播劇集如《金宵大廈》及《降魔的2.0》推出專屬精品等。第二則是拓展跨境電商業務，透過於海外播放不同節目，將電商服務擴闊至香港以外的區域。」

李家駿表示，現在廣東地區已能直接看到翡翠台，內地市場基本上已覆蓋得到，更進一步是藉着TVB的海外電視頻道及OTT平台，將Big Big Shop的優勢及模式於東南亞如新加坡、馬來西亞，以及美加等市場「落地」。「我們已在各大熱門電商平台設立專門店，在合適的市場我們更會設立自家平台，甚至會有度身訂造的本地化節目作產品推廣，目標是只要有TVB內容及觀眾的地區，就有Big Big Shop的服務。」

▲ 受惠於電視頻道優勢，商戶透過Big Big Shop銷售相對容易「入屋」，特別是目標客戶為家庭客的商品。

▲ Big Big Shop通過節目衍生獨家IP推出自家產品，例如以香港小姐品牌推出迷你后冠權杖套裝，或趁人氣劇集熱播時推出生活精品。