▲ 【美國制裁】美財政部制裁中港等4企業 涉協助伊朗出口石油產品

美國財政部宣布，制裁4間外國企業，指控這些公司協助之前已經被制裁的眾祥石化公司，出口伊朗的石油石化產品，當中有2間企業設於內地及香港。

被列入黑名單的4家公司，包括中國的東海國際船舶管理公司、總部在香港的東南石化公司，以及兩間阿聯酋的公司Alpha Tech Trading FZE及Petroliance Trading FZE。

財政部於聲明中稱，有關公司涉嫌協助今年1月被制裁的眾祥石化有限公司，出口伊朗石油化工製品，包括提供主要船運服務或代表眾祥進行財務交易，協助對方出口產品。聲明又指，出售石油化工產品是伊朗重要收入來源，以維持政權及資助邪惡活動，包括發展大殺傷力武器及支持外國恐怖組織。

特朗普政府多次針對伊朗推制裁措施，在特朗普敗選後，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）12月16日表示，對特朗普將離開感到非常高興。他又稱若美國取消制裁，重返核協議，他願與候任美國總統拜登（Joe Biden）會面。

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編輯：吳敏芳