宅經濟熱潮帶動直播升溫 17LIVE聚焦新世代娛樂模式 打造「粉絲經濟」

▲ 周榮春表示，17LIVE不時舉辦活動，邀請主播參加，為他們提供各種推廣及媒體曝光機會。

根據德勤推出的《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢︰COVID-19更新版》，疫情使宅經濟熱潮升溫，影片、遊戲等綫上串流需求將增加20%到70%。由此可見，為大眾提供娛樂的網絡直播行業蘊釀了新的發展動力。

17LIVE (HK) Limited行政總裁周榮春表示，17LIVE是一個在香港、台灣、日本等亞洲地區的主流直播平台，有很強的用戶黏性，建構了「粉絲經濟」生態，助藝人、藝術家等不同內容的創作者藉17LIVE與觀眾聯繫。

香港直播行業發展前景明朗，周榮春認為，這是因為香港有着良好的流動通訊基礎建設、先進的5G技術以及較高的智能手機普及度。他指出，年輕世代是直播平台的潛在用戶，他們跳出電視等傳統娛樂模式，更關注互聯網娛樂，且適應為內容（Content）付費的模式，樂意出資支持自己感興趣的創作者。直播平台便需要吸引優秀創作者進駐，以更優質的內容來提高用戶滲透率。

平台內容優質多元

網絡世界內容多元，直播的特別之處在於即時和互動，17LIVE跳出傳統直播的聊天、交友、生活分享內容，引入更有質量的內容。周榮春分享，「17LIVE是一個多元化的娛樂平台，我們會發掘不同的內容創作者成為主播，例如本地歌手、藝術家等。最近亦多了藝人在17LIVE直播。未來我們亦可能會嘗試不同內容及商業模式，包括內地十分流行的『直播帶貨』，與電子商貿聯動。」

周榮春還表示，他一向對藝術很感興趣，對這個行業亦有關注。然而，他留意到不少知名拍賣行的藝術交易在香港屢創新高，香港本地藝術家卻並不受港人重視，17LIVE的運營生態便可以幫助本地藝術家走出困境。他與團隊籌劃連串推廣本地藝術家的活動，主力推動本地藝術、創作方面的內容，包括邀請藝術家成為主播、藝術家在17LIVE連綫互動等，更準備在疫情過後重新籌辦慈善畫展和即興藝術（Art Jam）。「我們接觸了過百位本地藝術家，有不少也正在尋找去表達自己和與觀眾交流的渠道，用新的方式來建立自己的作品集（Profile）。」

直播拉近與觀眾距離

今年年初疫情爆發，導致不少藝術展覽無法如期舉行，進一步收窄了藝術家接觸觀眾的渠道。17LIVE有助本港藝術家在直播平台提升曝光率，也讓有興趣了解本地藝術的觀眾與藝術家直接交流。

香港插畫家及油畫家羅卓睿是17LIVE其中一位藝術家主播。他直言，在香港，藝術家要接觸到觀眾並不容易，如何將藝術創作轉化為自己的收入更是一個非常重要的問題。「要成為藝術家，需要經過長時間的專業訓練、練習和創作。然而，離開學校之後如何生存卻沒有人教過，亦很少人提及，如果創作不能夠維生就只能成為興趣。」

羅卓睿分享︰「我在17LIVE直播時就好像和觀眾一起進行綫上『工作室導賞（Studio Visit）』，觀眾可以看到我創作的過程，和我即時交流，起到推廣藝術的作用。」有時藝術創作需要獨處空間，有時則會想與大眾產生聯繫，外國的藝術家可以走到街頭創作，但在香港很難做到。羅卓睿認為，直播模式可以同時兼顧兩者。有別於單純錄製影片上載至社交平台，17LIVE可以提供更多與觀眾互動的途徑，因此羅卓睿計劃未來在17LIVE舉辦一系列藝術講座，分享如何欣賞藝術品、藝術家的生存之道和觀眾對藝術上感興趣的題目。

主播職業自由度高

直播平台與影片網站、社交媒體一樣有很多內容創作者。不過，周榮春指出，影片網站對影片拍攝、剪輯技術有要求，而在社交媒體想觸及用戶或需要投入大量資源，上述平台的內容創作者往往需要累積巨大瀏覽量才能從廣告中賺取收入。「17LIVE的門檻相對簡單，所有人都可以成為主播，應用程式中亦會有很多功能，例如濾鏡等，幫助主播輕鬆直播。只要主播的內容吸引觀眾，觀眾便可以通過送禮物來支持主播，主播可以藉此增加收入。」周榮春認為17LIVE讓主播可以專注在內容創作上，直播可以隨時隨地進行，主播可以自由選擇全職或兼職，有很大自由度。因此，在日本的市場調查中，不少年輕人希望以17LIVE主播作為職業。

展望未來，周榮春表示17LIVE會藉5G技術發展帶來的機遇，為觀眾和主播開發更多新功能，繼續為觀眾發掘更多優質內容，進一步拓寬17LIVE的品牌知名度。

▲ 藝術家羅卓睿在17LIVE直播和觀眾互動。

▲ 羅卓睿從經典名畫中得到靈感，創作出現代版的《Mona Lisa's smile》。