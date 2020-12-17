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【微信對手】三大電訊運營商傳規模化部署5G消息 或成首批個人5G應用

Hot Talk 09:51 2020/12/17

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內地媒體報道，三大電訊運營商已開始5G消息規模化部署。

內地《上海證券報》報道，被視為騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat）最大競爭者的5G消息正快速推進，中電信 （00728） 、中移動 （00941） 、聯通 （00762） 均已開始5G消息規模化部署，5G消息有望成為首批為個人用戶所見的5G應用之一。

中移動開市後跌0.3%，聯通升1.4%，中電信無升跌。

目前，5G消息總體技術要求、5G消息終端技術要求、5G消息終端測試方法等標準已進入報批階段，5G消息產業鏈參與方主要包括電訊運營商、終端制造企業、應用開发企業、行業客戶企業。

在終端制造企業方面，目前華為、中興 （00763） 、小米 （01810） 、榮耀、OPPO、vivo等品牌部分機型支持5G消息。據業內人士，終端產品對於5G消息的支持力度，是該產品與服務能否成功落地的重要因素。

5G消息是對傳統短信的升級，打破傳統短信對每條信息的長度限制，內容突破文字局限，實現文字、圖片、音頻、視頻、位置等信息融合，企業也可以通過「5G消息」與用戶交互信息。

相關文章：

【微信真正對手？】三大電訊商聯合發佈 「5G消息」是什麼？

【5G時代】「5G消息」擬年內商用 可成首款5G「殺手級」應用？

編輯：陳健婷

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