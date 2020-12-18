【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股靠穩滙豐ADR倒跌　恒指夜期收市跌75點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國正力攻新財政紓困措施周五通過，連同聯儲局「放風」零息環境料持續，科技股發力上衝，俗稱「港版納指」的恒生科指今日漲2.3%，跑贏恒指。本周餘下時間留意財政紓困措施最終進展，若成功通過，本港或再往上衝。

滙豐ADR倒跌，英鎊兌美元上升，壓抑當地股市及滙豐外圍股價，夜期收市下跌。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 41.38 -0.8% 騰訊ADR 583.60 +0.1% 阿里巴巴ADR 256.13 -0.7% 網易ADR 140.92 -0.1% 京東ADR 320.60 -0.7%

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焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢：

【3︰00】夜期收市跌75點，收報26623點，低水55點。

【23︰36】恒指夜期報26634點，跌64點，低水44點。

【22︰31】美股開市上升，道指彈逾百點；恒指夜期報26672點，跌26點，低水6點。

【21︰51】恒指夜期報26663點，跌35點，低水15點。

【21︰10】愛奇藝盤前跌超2%，消息稱其增發ADS價格定為17.5美元，發行可轉債的票面利率為4%。

【21︰10】小米集團：完成發行8.5億美元於2027年到期的零息有擔保可換股債券。

【21︰00】債券通公司發布消息稱，債券通12月16日交易量為369.4億元人民幣，單日交易量創歷史新高。

【20︰58】夜期跌21點。

【20︰12】恒指夜期報26676點，跌22點，低水2點。

【19︰15】滙豐：歡迎綠色和可持續金融策略計劃

【18︰55】Mox延長5%現金回贈至明年3月 賺最多1000元回贈

【18︰00】港交所：新經濟股佔IPO集資額近6成 成交佔比增至近23%

【17︰49】恒指夜期報26670點，跌28點，低水8點。

【17︰10】JS環球生活據報考慮收購飛利浦小家電業務

【16︰10】恒指收報26678點，升218點。中生製藥 （01177） 升近8%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；中芯國際 （00981） 反彈逾3%。

【16︰00】恒指U盤前升173點，報26637點。

【15︰40】港股尾市升130點，報26590點。

【15︰11】中芯國際 （00981） 反彈近4%，高見21.15元。

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【15︰05】港股升近110點，恒生指數升108點，報26568點。

【15︰00】上證升1.1%；深證升1%；創業板指升0.9%。

【14︰47】滙豐 （00005） 跌幅收窄，最新報41.3元，無升跌。

【14︰19】信義光能 （00968） 升幅進一步擴大至逾4%，高見14.58元。

【13︰51】農夫山泉 （09633） 升逾3%，高見47.7元創新高。

【13︰45】中生製藥 （01177） 升幅擴至逾7%，高見7.85元。

【13︰38】ATMXJ中，僅小米 （01810） 逆市向下，股價跌近0.2%。

【13︰34】港股午後升幅再擴至百點。

【13︰30】小家電股Vesync2148追揸沽攻略 投資界：升幅約5成

【13︰23】百信國際 （00574） 跌逾8%，百信國際宣布，債權人已於11月16日向高等法院提交呈請，以要求法院作出將公司清盤之頒令。

百信國際遭入稟清盤挫近9% 未能償付償券1000萬元本金

【13︰18】折讓配股的信義光能 （00968） 倒升逾3%，高見14.46元。

【13︰03】微盟 （02013） 升半成，高見12.68元。

【13︰00】港股午後初段升近40點，報26498點。

【12︰00】恒指中午收報26481點，升21點。阿里巴巴 （09988） 升2%。醫藥股造好，中生製藥 （01177） 升半成，藥明生物 （02269） 破頂升逾4%。

【11︰41】恒指中午收市前升勢回順，恒指升約40點，報26502點。

【11︰30】內地股市半日向好，上證半日升0.6%；深證升0.7%；創業板指升0.6%。

【11︰21】恒生指數升100點，報26560點。

【11︰15】港股升幅擴至約60點，報26521點。

【11︰10】ATMXJ中，以京東 （09618） 表現最好，股價升逾3%，高見322元。

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【10︰52】港股回升，恒指升約13點，報26473點。

【10︰49】比特幣升至21900美元水平，區塊鏈概念股造好，火幣科技 （01611） 升近一成、雄岸科技 （01647） 升15%；栢能集團 （01263） 破頂升逾2%。

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【10︰34】大市跌幅收窄，恒生指數跌近5點，報26455點。

【10︰23】安踏 （02020） 跌近5%，低見106.5元。

【10︰15】金融股向下，友邦 （01299） 跌近1.9%；滙豐 （00005） 跌0.8%。

【10︰00】恒指跌近50點，報26410點。

【09︰54】中電信 （00728） 、中移動 （00941） 、聯通 （00762） 均已開始5G消息規模化部署，5G消息有望成為首批為個人用戶所見的5G應用之一。中移動跌0.5%；聯通 （00762） 升1.1%；中電信 （00728） 跌近0.5%。

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【09︰52】大市轉跌，恒指跌近15點，報26445點。

【09︰51】安踏體育 （02020） 跌逾3%，低見107.6元，成交4.6億元。

【09︰48】除藥明生物 （02269） 造好外，中生製藥 （01177） 升逾4%；石藥 （01093） 升逾3%。

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【09︰45】藥明生物 （02269） 升幅擴至7%，高見88元。

【09︰38】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，高見257.2元。

【09︰33】港股早段升幅收窄至50點以內，恒生指數升47點。

【09︰28】國泰航空 （00293） 低開0.9%。國泰發盈警，預期下半年的虧損將大幅高於在中期業績時已公佈的上半年虧損。

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【09︰27】中芯國際 （00981） 今早續逆市低開近1%，開報20元。

【09︰26】今日共有2隻新股上市，云想科技 （02131） 開報6.98元，與招股價持平；遠洋服務 （06677） 開報5.86元，較招股價低0.3%。

【09︰20】恒指開報26608點，升148點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；藥明生物 （02269） 升逾半成。

【09︰14】即月期指開報26501點，跌29點或0.1%，高水41點。

【09︰05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08︰41】恒指黑期升37點，報26502點，道指期貨升20點，報30094點。

【08︰05】內地小型家電製造商Vesync （02148） 每股5.52元定價，超額認購537倍，一手中籤率1.54%。

【新股IPO】小家電股Vesync2148近36萬人認購 超購537倍一手中籤率1.54% （附分配結果）

【07︰50】信義光能 （00968） 配售3億股，配售價每股13元，較上日收市價13.94元折讓6.7%，集資39億元。

【配股潮】信義光能折讓6.7%配售3億股 集資39億元

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.33元，升0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報574.12元，升2.62元或近0.5%。

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【07︰30】聯儲局維持息率不變，並承諾繼續買債直至就業市場面復甦。美股繼續觀望新紓困計劃談判結果，道指收報30154點，跌44點；標指收報3701點，升6點；納指收報12658點，升63點。

港股ADR收報26459點，跌1點。恒指夜期跌22點，收報26508點，高水48點。

道指跌44點港股ADR跌1點 紐約期油升0.4%

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責任編輯︰梁浩碩