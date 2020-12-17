【疫情焦點】全球確診新增44萬宗　美國新增20萬

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【港股市況】恒指黑期升37點 道指期貨升20點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月17日早上8時15分，全球累計74,639,863宗新冠肺炎確診病例，較上日增加448,092宗。累計1,655,555死亡個案，較上日增加7,405宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|200,186
|17,359,977
|314,345
|意大利
|0
|1,888,144
|66,537
|英國
|25,282
|1,918,729
|65,618
|西班牙
|11,078
|1,782,566
|48,596
|法國
|17,668
|2,465,126
|59,472
|德國
|15,852
|1,407,487
|24,441
|中國
|6
|86,776
|4,634
|香港
|0
|7,804
|123
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩