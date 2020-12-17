  • 14°C
香港時間 : 20201217日 (四) 08:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情焦點】全球確診新增44萬宗　美國新增20萬

Hot Talk 08:21 2020/12/17

分享：

【疫情焦點】全球確診新增44萬宗　美國新增20萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月17日早上8時15分，全球累計74,639,863宗新冠肺炎確診病例，較上日增加448,092宗。累計1,655,555死亡個案，較上日增加7,405宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 200,186 17,359,977 314,345
意大利 0 1,888,144 66,537
英國 25,282 1,918,729 65,618
西班牙 11,078 1,782,566 48,596
法國 17,668 2,465,126 59,472
德國 15,852 1,407,487 24,441
中國 6 86,776 4,634
香港 0 7,804 123

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 英國 中國 西班牙 美國 香港 肺炎

上一篇文章

【港股市況】恒指黑期升37點　道指期貨升20點（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】小家電股Vesync2148近36萬人認購　超購537倍一手中籤率1.54% （附分配結果）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】清科創業1945今日起招股　入場費4444元
【新股IPO】清科創業1945今日起招股　入場費4444元
【iBond快滿月】iBond再破頂　專家拆解受大戶套息盤追捧
【iBond快滿月】iBond再破頂　專家拆解受大戶套息盤追捧
【新股IPO】云想科技2131近16萬人認購　超購113倍一手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】云想科技2131近16萬人認購　超購113倍一手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】瑞麗醫美2135第二日招股　孖展暫錄7.5億超額認購54倍（不斷更新）
【新股IPO】瑞麗醫美2135第二日招股　孖展暫錄7.5億超額認購54倍（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元
【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元
【限聚令收緊】消息：現行防疫措施至少延續至元旦　立法會下周一審議第4輪防疫抗疫基金
【限聚令收緊】消息：現行防疫措施至少延續至元旦　立法會下周一審議第4輪防疫抗疫基金