▲ 【疫情焦點】全球確診新增44萬宗 美國新增20萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月17日早上8時15分，全球累計74,639,863宗新冠肺炎確診病例，較上日增加448,092宗。累計1,655,555死亡個案，較上日增加7,405宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 200,186 17,359,977 314,345 意大利 0 1,888,144 66,537 英國 25,282 1,918,729 65,618 西班牙 11,078 1,782,566 48,596 法國 17,668 2,465,126 59,472 德國 15,852 1,407,487 24,441 中國 6 86,776 4,634 香港 0 7,804 123

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩