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【新股IPO】小家電股Vesync2148近36萬人認購　超購537倍一手中籤率1.54% （附分配結果）

新股IPO 08:03 2020/12/17

分享：

【新股IPO】小家電股Vesync2148近36萬人認購　超購537倍一手中籤率1.54% （附分配結果）

內地小型家電製造商Vesync （02148） 公布招股結果，Vesync以每股5.52元定價，集資淨額14.37億元，Vesync一手中籤率1.54%，抽75手（75,000股）始穩獲一手。【分配結果】

【新股IPO】小家電股Vesync2148擁「宅經濟」概念　認購前五大關鍵不可不知

Vesync配發結果及旗下品牌家電

    點擊圖片放大
    +7
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Vesync於香港公開發售部分共錄得近35.8萬人認購，超額認購537倍，國際發售部分超購7.58倍。

所得款項30%將用於研發新產品及更新現有產品；25%用於擴充銷售渠道及覆蓋地域；25%用於升級VeSync應用程式至物聯網平台；10%用於發展並推出智能解決方案；其餘10%用作營運資金。

Vesync將於12月18日掛牌。

【新股IPO】內地小家電Vesync2148今起招股 入場費5576元　市場消息指國際配售已足額（第二版）
 

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 IPO Vesync（02148）

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