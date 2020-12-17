【新股IPO】小家電股Vesync 2148近36萬人認購　超購537倍一手中籤率1.54% （附分配結果）

▲ 【新股IPO】小家電股Vesync2148近36萬人認購 超購537倍一手中籤率1.54% （附分配結果）

內地小型家電製造商Vesync （02148） 公布招股結果，Vesync以每股5.52元定價，集資淨額14.37億元，Vesync一手中籤率1.54%，抽75手（75,000股）始穩獲一手。【分配結果】

【新股IPO】小家電股Vesync 2148擁「宅經濟」概念 認購前五大關鍵不可不知

Vesync配發結果及旗下品牌家電

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Vesync於香港公開發售部分共錄得近35.8萬人認購，超額認購537倍，國際發售部分超購7.58倍。

所得款項30%將用於研發新產品及更新現有產品；25%用於擴充銷售渠道及覆蓋地域；25%用於升級VeSync應用程式至物聯網平台；10%用於發展並推出智能解決方案；其餘10%用作營運資金。

Vesync將於12月18日掛牌。

【新股IPO】內地小家電Vesync2148今起招股 入場費5576元 市場消息指國際配售已足額（第二版）



追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩