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美制裁四間中國及阿聯酋企業 指控幫助伊朗出口石化產品

環球政經 09:50 2020/12/17

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美國財政部在周三（12月16日）宣布制裁四間企業，指控它們幫助一間已被制裁的香港公司「眾祥石化」（Triliance Petrochemical）出口伊朗石油化工產品。今次四間被制裁的企業分別是中國的「東海國際船舶管理有限公司」、香港的「東南石化有限公司」、阿聯酋的「阿爾法科技交易公司」（Alpha Tech Trading FZE）和「石油聯盟交易公司」（Petroliance Trading FZE）。

早在今年1月，美國財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）已對「眾祥石化」作出制裁，指「眾祥石化」及其多間空殼公司協助伊朗國家石油公司（NIOC）出口數以億計美元的石化產品和原油。美國財政部聲稱NIOC利用資金支持伊朗革命衛隊及其從事恐怖活動的附屬組織。

美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）表示，伊朗出口的原油及石化產品為其政權的主要收入，並指出伊朗利用收入支持恐怖活動。「美國會繼續抵制任何從事於幫助伊朗出口原油及石油產品的人。」

美國財政部同時宣布制裁「越南燃氣及化學品運輸公司」（Vietnam Gas and Chemicals Transportation Corp），指該公司涉嫌運輸伊朗的石化產品。

有評論指出，美國希望透過針對伊朗的制裁向德黑蘭政府施壓，並希望籍此讓拜登（Joe Biden）在上任後重回伊朗核問題的談判增添難度。

原文網址：https://www.881903.com/news/local/2370987

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撰文 : 張健兒

化學 姆欽 拜登 制裁 阿聯酋 越南 美國財政部 中國 香港 美國

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