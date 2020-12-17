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道指跌44點港股ADR跌1點　紐約期油升0.4%

股市 07:31 2020/12/17

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道指跌44點港股ADR跌1點　紐約期油升0.4%

道指跌44點
聯儲局維持息率不變，並承諾繼續買債直至就業市場全面復甦。美股繼續觀望新紓困計劃談判結果，道指收報30154點，跌44點；標指收報3701點，升6點；納指收報12658點，升63點。

港股ADR跌1點
港股ADR收報26459點，跌1點。滙豐 （00005） ADR折合報41.33元，升0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報574.12元，升2.62元或近0.5%。恒指夜期跌22點，收報26508點，高水48點。

紐約期油升0.4%
油價上升，美國上周原油庫存跌幅大過預期，市場憧憬推出新紓困計劃，紐約期油收報47.82美元，升0.2美元或0.4%；布蘭特期油收報51.08美元，升0.32美元或0.6%。

美滙指數跌近0.3%
美元先升後回，儲局延續放水，美滙指數跌近0.3%，報90.24。英國脫歐談判取得進展，歐元兌美元報1.2194；美元兌日圓報103.49。

美國十年期債息報0.92厘。

紐約期金升0.2%
市場繼續憧憬新紓困計劃通過，紐約期金收報1859.1美元，升3.8美元或0.2%。現貨金於1864美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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