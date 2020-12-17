【美股收市】儲局延續放水 納指再破頂 道指回吐44點

聯儲局一如預期維持基準利率0至0.25厘不變，並承諾繼續買債直至就業市場全面復甦。儲局公布議息結果後，標指反覆企穩，道指回吐，納指連續兩日破頂。

路透引述美國國會議員助理稱，眾議院最快周四表決總值9000億美元的新紓困法案。美國總統當選人拜登向記者表示，對國會可能很快通過新紓困計劃感到鼓舞，認為民眾須得到更多援助。

美股繼續觀望談判結果，道指收報30154點，跌44點；標指收報3701點，升6點；納指收報12658點，升63點。

儲局最新經濟預測顯示，明年GDP增長中位數預期上調至4.2%（9月時預期為4%）；今年全年經濟預測由此前的-3.7%，上調至-2.4%。

儲局承諾維持目前每月1200億美元的資產購買計劃，直到「在實現最大就業和價格穩定目標方面取得實質進展為止」。主席鮑威爾警告疫下經濟前景面臨重大挑戰及不確定性，聯儲局在相當長的一段時期內會繼續幫助經濟發展 ; 如果實現目標的進展減慢，有機會進一步擴充資產負債表。

疫苗股連跌兩日，有傳打輝瑞疫苗後出現過敏反應，輝瑞指將密切監測所有疫苗接種後有關嚴重過敏反應的報告，並在必要時更新提示；紐約時報指，患者目前情況穩定，未知對疫苗有沒有過敏病歷。輝瑞股價急挫2.3%

此外，英國脫歐貿易談判有進展，歐股造好，德股上揚1.5%，英鎊和歐羅創兩年半新高 ; 美匯指數跌0.28% ，報90.22，比特幣(Bitcoin)首度升穿2萬美元。

紐約期金連續第二個交易日走高，漲0.2％，升至1859.10美元。

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責任編輯：柯志宏