【滬深港通】華興證券︰香港是境外投資者買A股「重要節點」

▲ 華興證券表示，香港已成為境外投資者進入A股市場的重要節點和內地投資者投資境外的首選目的地。

內地與香港股票市場交易互聯互通機制開辦6年以來，交易規模持續增長。華興證券表示，香港已成為境外投資者進入A股市場的重要節點和內地投資者投資境外的首選目的地。香港和海外投資者通過北向滬深股通持有的內地股票總額由2014年底的865億元人民幣，激增至目前超過2.1萬億元人民幣的規模。內地投資者通過南向港股通投資港股的持股總額也持續攀升，由2014年底的131億港元增至目前的1.9萬億港元，佔港股總市值的4.2%。

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，預期將有更多的中國擬上市企業選擇在內地或香港上市。這更多地反映了企業長期的、戰略性、商業化的考量，以及希望在資本市場上獲得更高的關注度、估值水平和交易量。對有可能尋求第二上市或再上市的在美中概股而言，相比A股市場，預計其出於境外融資需要、行業受監管情況、VIE結構上市便利度等各方面考慮，現階段優先考慮的上市地仍將是港股。

資金流向方面來看，最近南向資金已連續18個月錄得淨流入，並在今年內超過北向資金規模。從南向資金規模來看，今年以來南向資金加速流入港股市場，其淨流入規模超過5000億元人民幣，相比2019年已翻番，並創下滬港通、深港通開通以來歷年之最。從南向資金流向來看，消費、醫藥、科技、通訊等行業在內的新經濟板塊較受投資者青睞。

港交所改革整體有利

目前，港交所正就主要是新經濟公司採用的法團實體不同投票權架構、縮短新股上市的招股結算週期、將二級市場互聯互通機制向一級市場推動的「新股通」等議題進一步展開諮詢。華興證券認為這些改革提議有利於港交所繼續保持改革動力、繼續保持相對其他交易所的競爭優勢、繼續保持其交易量的增長和投資者的熱情，同時進一步改變港股的交投生態。

基於其增長潛力、有利的匯率走勢、全球投資者的資產配置需求，華興證券中長期依然看好中國股票。華興證券預計，資本市場結構性改革不斷加速，有助於重塑在境內外上市的中國股票的投資格局，有助市場情緒進一步復甦。

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編輯︰侯景成