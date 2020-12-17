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【外遊好去處】2021年十大熱門旅遊目的地　東京排第一　香港都上榜

環球政經 00:15 2020/12/17

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受新冠疫情影響，港人已有大半年無法外遊，據旅遊預訂網站Expedia發表的《2021年旅遊趨勢報告》，港人期望明年再到亞洲地區旅遊，當中排第一位是日本東京、第二和第三位為大阪及泰國曼谷；第四名則是香港，部分港人或預期明年仍要留港Staycation。

即睇2021年最高搜尋量的十大旅遊目的地：(點按圖片放大)

    點擊圖片放大
    +8
    +7

以上排名根據2020年1月1日至9月12日期間Expedia.com.hk最高搜尋量的住宿喜好數據預測。

由十大熱門旅遊目的地可見，日本果然是不少港人的「鄉下」，除了排第一的東京、第二的大阪，還有北海道最大的城市札幌排第六名，整個北海道也上榜，排第七位；共有4個日本地方榜上有名。

Expedia指，雖然香港人的外遊計劃因持續旅遊限制被迫暫緩，但無阻港人對旅遊熱愛，來年赴外地旅遊仍有明顯需求，目的地以熟悉的亞洲旅遊勝地為主，反映外遊態度較為保守。

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責任編輯：葉卓偉

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