【開市9點半】iBond「滿月」再破頂　基金開始掃iBond？

（1）通脹掛鈎債券iBond （04239） 掛牌「滿月」，昨日升勢持續，更再度破頂，iBond最高曾見104.25元，收報104.2元。專家指通脹預期升溫，有機構大戶追貨買iBond，令到iBond不但場內破頂，埸外交易報價（OTC） 也一同創新高。綜合一眾專家對CPI的最新看法，現時對明年最進取的預估是星展香港經濟師謝家曦，以及瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰，齊料錄得2%漲幅。

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【iBond 2020】iBond再破頂 iBond高見104.25元

（2）星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享建議，對英鎊有需要者，不妨在現水位小注低吸，再開立定存先賺息。

【BNO移民】英鎊定存息最高10厘 花旗長綫看英鎊高見1.42

（3）中芯國際 （00981） 宣布委任台積電TSMC（台：2330）前高層蔣尚義為副董事長及戰略委員會成員，市場即時傳出中芯執行董事及聯合首席執行官梁孟松擬辭任的消息，中芯H股一度停牌，二人不和意味濃。台灣媒體比較了中芯給予梁蔣二人的待遇，發現空降的蔣年薪是梁3倍多。

中芯主將傳不和聯合CEO突請辭 空降副董事長年薪是其逾3倍（第二版）

（4）國泰航空 （00293） 上月運力未有改善。客運方面，11月份載客3.78萬人次，按年跌98.6%，乘客運載率下跌61.5個百分點至18.5%；但貨運運載率見上升，上月運載貨物及郵件11.7萬公噸，按年下跌 34.3 %，運載率上升9個百分點至77.7%。

【國泰盈警】國泰11月貨運運載率升至78% 客運未見起色

（5）今年新股市場極暢旺，德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興預計，明年約有120至130隻新股上市，集資規模超過4000億港元，有望打破2010年集資4122億元水平，又料明年中概股第二上市數目較去年要多。

【新股IPO】德勤：明年超過10隻大型中概股來港上市 料全年集資超過4000億有望打破2010年紀錄

（6）摩根士丹利看好物管股明年表現，料板塊明年可繼續跑贏大市，並精選7隻物管股，當中包括碧桂園服務 （06098） 。

【物管股】大摩料物管龍頭明年繼續跑贏大市 精選7隻物管股

（7）港股近月轉呈上落市，不過各大行依舊看好港股前景，其中瑞信更料恒指可升抵30000點。瑞信中國香港研究部主管兼中國股票策略主管黃翔最新與團隊發表報告，予恒指明年目標價30000點。

【恒指三萬】瑞信：恒指明年睇30000點 加大部署傳統股

（8）彭博引述消息指，香港初創物流公司Lalamove正尋求以80億美元（約620億港元）估值，進行新一輪融資，目標集資最少5億美元（約39億港元）

物流初創Lalamove傳以80億美元估值 尋求新一輪5億美元融資

（9）疫苗好消息不斷出現，相信大家最關心是疫情受控後，最快幾時可以恢復正常旅遊。網上預約平台Expedia就總結出3個2021年旅遊預約貼士，包括：建議旅客預訂周六出發的機票及預約周日入住酒店，皆因價錢是最平！

【2021旅行】疫苗抵港重啟外遊有望？ Expedia教路3大貼士

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。