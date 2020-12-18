【Bitcoin】比特幣升穿23000美元再創歷史新高

▲ 比特幣價格創下歷史新高。

今年以來比特幣Bitcoin價格走勢強勁，從年內低位累計升近4倍。據Coindesk數據顯示，比特幣於周三（16日）歷史上首次升穿2萬美元，升勢未止。比特幣昨日（17日）連過三關突破21,000、22,000及2,3000美元關口。據交易平台CoinDesk數據顯示，比特幣最新報23,403美元，24小時內漲幅升20%。

市場人士認為，美國聯儲局採取的增加貨幣供應政策，在很大程度上推動了通脹預期，以及美元的貶值，比特幣成為對抗通脹的投資產品。

美國保險公司萬通早前買入1億美元比特幣，作長期戰略投資，見【下一頁】

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市場分析認為，比特幣升勢其中一部分主要是由於今年5月起，比特幣「掘礦」的產出減半，從供應上限制了比特幣產出的數目，因而推升了價格。今年來，比特幣的表現跑了多數主要資產，亦有更多機構投資者開始買入。

金融科技巨頭PayPal（美︰PYPL）早前亦添加了新功能，允許用戶交易比特幣Bitcoin、以太幣Ethereum、比特幣現金Bitcoin Cash和萊特幣Litecoin。該公司還計劃到2021年初，容許客戶在其2600萬零售商網絡中，使用虛擬貨幣購物。

同為支付公司的Square（美︰SQ）早前購買了總值5000萬美元的比特幣。今年中起比特幣「掘礦」的產出亦已減半。

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編輯︰侯景成