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【Bitcoin】比特幣升穿2.1萬美元日內漲幅逾一成　創歷史新高

股市 09:48 2020/12/17

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比特幣價格創下歷史新高。

今年以來比特幣Bitcoin價格走勢強勁。據Coindesk數據顯示，比特幣於周三（16日）升穿2萬美元，為歷史上首次。今日（17日）早段比特幣更一舉突破21,000美元關口，交易平台CoinDesk數據顯示，比特幣最新報21,671美元，日內漲幅超過10%。

市場人士認為，美國聯儲局採取的增加貨幣供應政策，在很大程度上推動了通脹預期，以及美元的貶值，比特幣成為對抗通脹的投資產品。

美國保險公司萬通早前買入1億美元比特幣，作長期戰略投資，見【下一頁】

市場分析認為，比特幣升勢其中一部分主要是由於今年5月起，比特幣「掘礦」的產出減半，從供應上限制了比特幣產出的數目，因而推升了價格。今年來，比特幣的表現跑了多數主要資產，亦有更多機構投資者開始買入。

金融科技巨頭PayPal（美︰PYPL）早前亦添加了新功能，允許用戶交易比特幣Bitcoin、以太幣Ethereum、比特幣現金Bitcoin Cash和萊特幣Litecoin。該公司還計劃到2021年初，容許客戶在其2600萬零售商網絡中，使用虛擬貨幣購物。

同為支付公司的Square（美︰SQ）早前購買了總值5000萬美元的比特幣。今年中起比特幣「掘礦」的產出亦已減半。

相關文章︰【數碼黃金】摩通料未來資金轉投比特幣利淡金價　惟「鱷王」達里奧仍偏好黃金

【Bitcoin】比特幣跌穿18000美元　達里奧褪軚認同比特幣可成「次一等黃金」

編輯︰侯景成

虛擬貨幣 美元 比特幣

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