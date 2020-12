香港科技園夥賽馬會助畢業生　創造逾75個創科初階職位

▲ 香港科技園公司參與香港賽馬會慈善信託基金的「專業創未來計劃」(PROcruit C),將創造至少75個創科初階職位。(提供圖片)

香港科技園公司參與香港賽馬會慈善信託基金的「專業創未來計劃」(PROcruit C),將創造至少75個創科初階職位,壯大香港的人才庫。

科技園公司協助推動「創科·有心」(Technology for Good)領域的人才發展,提供創科相關的初階職位,包括產品營銷培訓生、設計培訓生及項目管理培訓生。成功申請者將加入科學園的生

態圈,接受行業培訓及持續指導。其後,他們將於「創科·有心」領域下的其中一所科學園公司,進行為期12個月的見習職位工作。

計劃的另外三大領域分別為「文創·有心」(Creativity for Good)、「商社·有心」(Business for Good)及「社健·有心」(Healthcare for Good),以讓畢業生提升技能,發展自己的專業生涯,為社區帶來正面影響。

申請資格:

凡修副學位或大學學位的畢業生,並屬香港居民均可申請。成功申請者須在報名時未獲有全職受僱,及擁有連續不多於3個月的全職工作經驗。

申請日期:

即日起至2021年1月3日。計劃培訓將於2020年2月開始,並於3月開始合約工作。

