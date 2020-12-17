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香港科技園夥賽馬會助畢業生　創造逾75個創科初階職位

商業 08:30 2020/12/17

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香港科技園公司參與香港賽馬會慈善信託基金的「專業創未來計劃」（PROcruit C），將創造至少75個創科初階職位。（提供圖片）

香港科技園公司參與香港賽馬會慈善信託基金的「專業創未來計劃」（PROcruit C），將創造至少75個創科初階職位，壯大香港的人才庫。

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【香港經濟】調查:  會計業對明年經濟前景感悲觀　料港GDP繼續萎縮

科技園公司協助推動「創科·有心」（Technology for Good）領域的人才發展，提供創科相關的初階職位，包括產品營銷培訓生、設計培訓生及項目管理培訓生。成功申請者將加入科學園的生
態圈，接受行業培訓及持續指導。其後，他們將於「創科·有心」領域下的其中一所科學園公司，進行為期12個月的見習職位工作。

計劃的另外三大領域分別為「文創·有心」（Creativity for Good）、「商社·有心」（Business for Good）及「社健·有心」（Healthcare for Good），以讓畢業生提升技能，發展自己的專業生涯，為社區帶來正面影響。

申請資格：
凡修副學位或大學學位的畢業生，並屬香港居民均可申請。成功申請者須在報名時未獲有全職受僱，及擁有連續不多於3個月的全職工作經驗。

申請日期：
即日起至2021年1月3日。計劃培訓將於2020年2月開始，並於3月開始合約工作。

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責任編輯：朱悅瀅

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