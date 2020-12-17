  • 15°C
香港時間 : 20201217日 (四) 10:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

莎莎及Medeis口罩聯乘周柏豪　每售出口罩即捐一包口罩予慈善團體

商業 10:00 2020/12/17

分享：

莎莎及Medeis口罩聯乘周柏豪，即日起推色彩抗疫慈善行動，實行「你買口罩，我捐口罩」計劃。（Medeis提供圖片）

本港疫情反覆不定，口罩已成為每人每日出行的必需品，但未必人人都負擔得起龐大的口罩開支。莎莎及Medeis口罩聯乘周柏豪，即日起推色彩抗疫慈善行動，實行「你買口罩，我捐口罩」計劃，為香港弱勢社群出一分力。

【劣質口罩】口罩含菌量超標？　買口罩最易「中伏位」

【新口罩】可重用口罩3L Caring Mask面世　口罩連濾芯3片139元起

凡於莎莎各大門市及其網站、HKTV Mall網站，購買一包Medeis三層扁耳繩外科醫療成人口罩50片及一包30片裝成人口罩套裝，合共198元，均可獲贈周柏豪x Medeis明信片一張，而莎莎亦會隨即捐出一包Medeis口罩到保良局、香港特殊殘障學校、及其他志願團體。

莎莎網站更將是次慈善行動延伸至星加坡、泰國、及馬來西亞等地方，令周柏豪的海外粉絲們亦可一起參與，於網上訂購支持。周柏豪亦為是次慈善抗疫行動拍了一條短片於社交網絡播放，並表示疫情下殘障人士因行動不便難以自行出外購買口罩，希望此行動能幫助他們。

Medeis的三層扁耳繩外科醫療口罩有三層保護設計，BFE及PFE均達至99%，VFE亦達到97%，亦符合美國ASTM F2100 Level 3規格及歐盟EN14683：2019 Type IIR標準。

【新冠肺炎】雅虎香港公布今年十大關鍵字　港人最常搜尋「口罩」及「保就業」

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【劣質口罩】口罩含菌量超標？　買口罩最易「中伏位」
2020/12/15
【劣質口罩】口罩含菌量超標？　買口罩最易「中伏位」
【新口罩】可重用口罩3L Caring Mask面世　口罩連濾芯3片139元起
2020/12/15
【新口罩】可重用口罩3L Caring Mask面世　口罩連濾芯3片139元起
【新冠肺炎】雅虎香港公布今年十大關鍵字　港人最常搜尋「口罩」及「保就業」
2020/12/08
【新冠肺炎】雅虎香港公布今年十大關鍵字　港人最常搜尋「口罩」及「保就業」
【疫市營商】N95口罩全球大賣　為何3M仍要全球裁員2900人？
2020/12/06
【疫市營商】N95口罩全球大賣　為何3M仍要全球裁員2900人？
疫情 弱勢社群 口罩 莎莎 周柏豪 保良局 香港 HKTV Mall

下一篇文章

香港科技園夥賽馬會助畢業生　創造逾75個創科初階職位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市搵工】調查：應屆畢業生平均月薪為16,077元　錄5年來最大跌幅　逾4成畢業生感悲觀
【疫市搵工】調查：應屆畢業生平均月薪為16,077元　錄5年來最大跌幅　逾4成畢業生感悲觀
【晚市禁堂食】外賣、減價策略不再奏效？　火鍋店冬至暫得數宗外賣、生意跌7成
【晚市禁堂食】外賣、減價策略不再奏效？　火鍋店冬至暫得數宗外賣、生意跌7成
【晚市禁堂食】疫情下的冬至　餐飲業4億生意歸零　酒樓料堂食禁令續延長
【晚市禁堂食】疫情下的冬至　餐飲業4億生意歸零　酒樓料堂食禁令續延長
AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
【跨境電商退貨】菜鳥開拓逆向物流渠道　香港用戶可跨境退貨覆蓋逾85％商品
【跨境電商退貨】菜鳥開拓逆向物流渠道　香港用戶可跨境退貨覆蓋逾85％商品
【晚市禁堂食】冬至、聖誕西餐生意皆淡靜　改推聖誕節一人便當
【晚市禁堂食】冬至、聖誕西餐生意皆淡靜　改推聖誕節一人便當