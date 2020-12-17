莎莎及Medeis口罩聯乘周柏豪　每售出口罩即捐一包口罩予慈善團體

▲ 莎莎及Medeis口罩聯乘周柏豪，即日起推色彩抗疫慈善行動，實行「你買口罩，我捐口罩」計劃。（Medeis提供圖片）

本港疫情反覆不定，口罩已成為每人每日出行的必需品，但未必人人都負擔得起龐大的口罩開支。莎莎及Medeis口罩聯乘周柏豪，即日起推色彩抗疫慈善行動，實行「你買口罩，我捐口罩」計劃，為香港弱勢社群出一分力。

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凡於莎莎各大門市及其網站、HKTV Mall網站，購買一包Medeis三層扁耳繩外科醫療成人口罩50片及一包30片裝成人口罩套裝，合共198元，均可獲贈周柏豪x Medeis明信片一張，而莎莎亦會隨即捐出一包Medeis口罩到保良局、香港特殊殘障學校、及其他志願團體。

莎莎網站更將是次慈善行動延伸至星加坡、泰國、及馬來西亞等地方，令周柏豪的海外粉絲們亦可一起參與，於網上訂購支持。周柏豪亦為是次慈善抗疫行動拍了一條短片於社交網絡播放，並表示疫情下殘障人士因行動不便難以自行出外購買口罩，希望此行動能幫助他們。

Medeis的三層扁耳繩外科醫療口罩有三層保護設計，BFE及PFE均達至99%，VFE亦達到97%，亦符合美國ASTM F2100 Level 3規格及歐盟EN14683：2019 Type IIR標準。

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責任編輯：朱悅瀅

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