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【美國議息】聯儲局維持利率不變　承諾保持買債規模　上調今明兩年GDP預測（第二版）

股市 03:56 2020/12/17

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美國聯儲局公布議息結果。聯邦公開市場委員會（FOMC）決議維持基準利率0至0.25厘不變。聯儲局最新經濟預測顯示，明年GDP增長中位數預期上調至4.2%（9月時預期為4%）；今年全年經濟預測由此前的-3.7%，上調至-2.4%。聯儲局主席鮑威爾將出席新聞發布會上表示，聯儲局的指引與實現就業和通脹目標的進展息息相關。因此，如果實現目標的進展減慢，有機會進一步擴充資產負債表。

聯儲局在最新議息聲明中表示，將維持目前每月1200億美元的資產購買計劃，直到「在實現最大就業和價格穩定目標方面取得實質進展為止」。鮑威爾表示，當局不會針對實質進展的定義給出確切指標。惟他指出，在縮減買債規模之前將會發布指引。

鮑威爾亦指出，注意到近幾個月來，美國經濟、就業市場改善的步伐有所放緩。同時，儲局確實有提供更多寬鬆政策的靈活性，但目前沒有計劃增加貸款工具。

聯儲局最新中位數預測顯示，2021年及2022年的PCE物價指數通脹，分別為1.8%及1.9%，較此前9月份時預測各上調0.1個百分點。就業方面，預期2021至2023年失業率分別為5%、4.2%及3.7%；較早前預期的5.5%、4.6%及4%有明顯改善。

以下為記者會直播

根據早前的市場預測，投資界人士認為，聯儲局可能會延長800億美元國債購買期限，即增加10年期國債和30年期國債等長期國債的購買，但市場對此說法仍存在分歧。從理論上而言，相關舉動應該有助於降低影響抵押貸款和其他貸款的長期利率。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper預計，聯儲局將要加強對市場和經濟的支持，但支持措施將以「指導形式」發布，包括未來增加量化寬鬆購買量，並著眼較長期債券。這可能會降低長期債息，從而支持著經濟和市場。法國外貿銀行經濟學家Troy Ludtka預期，當局有機會延長國債購買期限。

（第二版新增鮑威爾記者會內容）

相關文章︰聯儲局正式加入中央銀行國際網絡NGFS 共同應對氣候變化

【儲局官員】埃文斯：滿意儲局買債步伐 不反對進一步寬鬆

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編輯︰侯景成

經濟 議息 鮑威爾 量化寬鬆 美國 國債 美國聯儲局

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