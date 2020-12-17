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美國將瑞士越南列為匯率操控國 部分國家入觀察名單

環球政經 00:02 2020/12/17

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美國財政部12月16日在一份半年一次的匯率報告中，點名指控瑞士及越南為匯率操縱國。報告指出，直至今年6月，觀察到兩國有干預貨幣市場的跡象，其中涉及國際收支調整。另外報告提到越南利用不公平的手段在國際貿易間獲得好處，從而建立優勢。

被列入匯率操縱國的國家必須對美國有200億美元或以上的貿易順差，持續性干預外匯匯率其金額高於GDP2%且經常帳順差（global current account surplus）超過GDP2%。

【全球量寬】巴菲特拍檔芒格警告：美國大量印鈔如在玩火 【下一頁

另外報告將台灣、泰國及印度加入觀察名單。至今美國公布的匯率操縱國觀察名單達到10個，除了新加入的國家，分別還有日本、南韓、德國、義大利、新加坡、馬來西亞和中國。

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撰文 : 張健兒

貿易 美元 德國 瑞士 馬來西亞 越南 泰國 新加坡 台灣 南韓

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