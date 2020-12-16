【美國制裁】美國確認瑞士及越南為貨幣操縱國　台灣泰國印度新增至監測名單

▲ 美國確認瑞士、越南為貨幣操縱國。

美國財政部向國會提交了半年度滙率政策報告，報告確認越南及瑞士為貨幣操縱國（currency manipulator）。報告稱，在審查期間，越南及瑞士符合2015年美國《貿易便利化和貿易執行法》的所有三個標準。財政部將根據法規加強與這兩個國家的雙邊接觸，包括敦促其制定計劃、採取具體的政策行動，以解決導致貨幣低估及失衡的根本原因。

財政部在報告中，審查並評估了20個美國主要貿易夥伴的政策。財政部根據一系列證據和情況評估認為，截至2020年6月止的四個季度中，相關國家的外滙干預政策，是為了在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢。根據1988年法案，美國財政部將敦促採相關國家取能夠有效調整國際收支平衡政策，並消除貿易不公平優勢的政策。

財政部長姆欽（Steven Mnuchin）表示：「財政部在保護美國經濟增長、企業及工人的機會方面邁出了重要的一步。 」財政部將跟進其對越南和瑞士的調查結果，以努力消除對外國競爭對手造成不公平優勢的做法。

報告指，目前有10個經濟體需要放在財政部的「監測名單」上，包括：中國，日本，南韓，德國，意大利，新加坡，馬來西亞，台灣，泰國和印度。其中，台灣，泰國和印度是最新加入監測名單中。

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編輯︰侯景成