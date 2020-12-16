  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 23:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國制裁】美國確認瑞士及越南為貨幣操縱國　台灣泰國印度新增至監測名單

股市 22:07 2020/12/16

分享：

美國確認瑞士、越南為貨幣操縱國。

美國財政部向國會提交了半年度滙率政策報告，報告確認越南及瑞士為貨幣操縱國（currency manipulator）。報告稱，在審查期間，越南及瑞士符合2015年美國《貿易便利化和貿易執行法》的所有三個標準。財政部將根據法規加強與這兩個國家的雙邊接觸，包括敦促其制定計劃、採取具體的政策行動，以解決導致貨幣低估及失衡的根本原因。

財政部在報告中，審查並評估了20個美國主要貿易夥伴的政策。財政部根據一系列證據和情況評估認為，截至2020年6月止的四個季度中，相關國家的外滙干預政策，是為了在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢。根據1988年法案，美國財政部將敦促採相關國家取能夠有效調整國際收支平衡政策，並消除貿易不公平優勢的政策。

財政部長姆欽（Steven Mnuchin）表示：「財政部在保護美國經濟增長、企業及工人的機會方面邁出了重要的一步。 」財政部將跟進其對越南和瑞士的調查結果，以努力消除對外國競爭對手造成不公平優勢的做法。

報告指，目前有10個經濟體需要放在財政部的「監測名單」上，包括：中國，日本，南韓，德國，意大利，新加坡，馬來西亞，台灣，泰國和印度。其中，台灣，泰國和印度是最新加入監測名單中。

相關文章︰【巴菲特戰友】「股神軍師」芒格︰美國長期量寬　已到玩火邊緣　

【美國制裁】美財政部：未發現有金融機構與被制裁中港官員進行進重大交易

編輯︰侯景成

經濟 外滙 越南 馬來西亞 制裁 德國 瑞士 泰國 新加坡 台灣

上一篇文章

【香港疫情】疫情構成不確定性 創建集團、天大藥業終止收購項目

下一篇文章

【長和系】長和赫斯基能源與Cenovus Energy合併方案通過　新公司將裁員逾2000人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成
【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成
【iBond快滿月】iBond再破頂　專家拆解受大戶套息盤追捧
【iBond快滿月】iBond再破頂　專家拆解受大戶套息盤追捧
【新股IPO】云想科技2131近16萬人認購　超購113倍一手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】云想科技2131近16萬人認購　超購113倍一手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】瑞麗醫美2135第二日招股　孖展暫錄7.5億超額認購54倍（不斷更新）
【新股IPO】瑞麗醫美2135第二日招股　孖展暫錄7.5億超額認購54倍（不斷更新）
【限聚令收緊】消息：現行防疫措施至少延續至元旦　立法會下周一審議第4輪防疫抗疫基金
【限聚令收緊】消息：現行防疫措施至少延續至元旦　立法會下周一審議第4輪防疫抗疫基金
【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元
【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元