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【長和系】長和赫斯基能源與Cenovus Energy合併方案通過　新公司將裁員逾2000人

股市 21:43 2020/12/16

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長和執行董事兼赫斯基董事陸法蘭表示，新公司將比兩者獨自營運，會更具持續性。

長和 （00001） 旗下赫斯基能源與同業Cenovus Energy的合併方案，已獲兩家公司逾90%股東同意通過。若監管機構同意，有關交易料於明年首季完成，以總產量計，新公司將成為加拿大第三大油氣生產商。

Cenovus行政總裁Alex Pourbaix表示，兩家公司合併後可成為加拿大領先的能源企業，過去數周行業面對不少挑戰，但現時終可樂觀向前，有信心新公司會更強大、更具競爭力、更有效益，盈利能力較同業更高。

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雖然新公司料每年可節省約12億美元的成本，但Cenovus發言人指，合併後計劃裁減約20%至25%人手，以兩家公司目前員工數目計算，意味裁員超過2000人。

長和執行董事兼赫斯基董事陸法蘭表示，新公司將比兩者獨自營運，會更具持續性，兩者的協同效益相當明顯，擁有共同價值，優先次序亦相同，因此對新公司的前景感樂觀。

赫斯基股東在完成交易後，每持1股赫斯基，將收取0.7845股Cenovus普通股另加可認購0.0651 Cenovus普通股的認股權證，並預期長和將持有合併公司約15.7%。

相關文章：【長和系】長建額外認購英水務公司Northumbrian Water股份　總代價近48億元

相關文章：【香港疫情】霍建寧母親確診　長和：霍建寧數周未見李嘉誠李澤鉅

 

編輯：陳韻妍

 

香港股票 裁員 陸法蘭 加拿大 合併 長和（00001）

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