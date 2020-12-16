【台積電TSMC】台積電董事長劉德音︰沒看到客戶砍單　尊重蔣尚義轉投中芯決定

▲ 台積電稱沒有見對砍單現象，對明年表現仍有信心。

近期市場有消息稱，由於蘋果（美︰AAPL）削減訂單，明年台積電（台︰2330）的5nm製程晶片產能將會下降，並預計整體5nm製程的產能利用率會相應下跌。惟台積電董事長劉德音否認有客戶削減5nm訂單，並稱5nm工藝將推動台積電2021年銷售額的增長。他續稱，明年上半年景氣會比往年的正常季節性表現更好，也沒有看到砍單或產能利用率下滑情況發生。

劉德音續指，因為新冠肺炎疫情、地緣政治及貿易制裁的關係，庫存的定義有新的解釋，不能用過去的看法來看，半導體庫存增加是未來供應鏈正常現象，不擔心有超額下單問題。他更言，台積電在每一季度的財報中，都有披露各項工藝在營收中的佔比狀況，5nm工藝在今年三季度開始披露，客戶是否有削減訂單，屆時在財報中就能見分曉。

台積電老臣子蔣尚空降中芯國際，引發後者高層地震，見【下一頁】

談及台積電「老臣子」蔣尚義轉職中芯國際 （00981） 出任副董事長。劉德音回應稱，他與蔣尚義是老同事，尊重其個人去向，本來就是他個人權利。對於蔣尚義轉投中芯後會發布了Chiplet技術，劉德音同意該技術「很重要」，台積電發展Chiplet已有十餘年時間，3納米製程就是要靠Chiplet技術增加性能。

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編輯︰侯景成