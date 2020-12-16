【大行點睇】中金予20隻醫藥股最新評級及目標價一覽 看好逾半跑贏大市建議關注7股

中金發表醫藥行業報告，予其追蹤的20隻本港上市醫藥股最新的評級和目標價，並給予當中逾半股份「跑贏大市」評級，及建議關注其中7隻股份。

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中金予20隻醫藥股最新投資評級和目標價一覽：

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中金指出，政策持續加碼推動醫藥行業發展，包括落實「互聯網+」支付政策，持續優化「醫+藥+險」全產業鏈在綫化。互聯網醫療企業不斷深入產業不同環節，從最初的賣藥及掛號，延伸至數據及保險增值，建議投資者關注此領域。

該行又指，對今年醫保創新藥談判結果感到悲觀，建議對相關股份抱謹慎態度。惟另一邊廂，中金認為眼視光領域或受惠於網課普及導致青少年近視率增加，預防及治療近視的藥物需求上升。總括而言，中金建議關注和醫保相關度較低、景氣向好的股份，例如醫療服務、醫療設備及具競爭優勢的創新藥股份等。

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