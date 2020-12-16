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【恒指三萬】瑞信：恒指明年睇30000點　加大部署傳統股

股市 20:20 2020/12/16

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瑞信中國香港研究部主管兼中國股票策略主管黃翔最新與團隊發表報告，予恒指明年目標價30000點。

港股近月轉呈上落市，不過各大行依舊看好港股前景，其中瑞信更料恒指可升抵30000點。瑞信中國香港研究部主管兼中國股票策略主管黃翔最新與團隊發表報告，予恒指明年目標價30000點，以今日收市價計，相當於大約13.4%的潛在升幅。假若恒指確實重返30000點，將為2019年4月後再度觸及30000點大關。

黃翔解釋，由PMI、零售銷售等數據看到內地本季經濟動力強勁，連同疫苗面世推動環球經濟復甦繼而支持內地出口，預期內地經濟將進一步改善，其中消費更可成為內地未來經濟的主要增長動力。

在經濟基本面轉強的背景下，黃翔籲戰術性地（tactically）加大部署受惠經濟復甦踏入後期的股份。瑞信最新在模擬組合中，予工業和非必需消費傳統行業股份「增持（overweight）」評級；另一方面予地產及醫藥行業「減持（underweight）」評級。

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編輯：莫亦熙

香港股票 恒生指數 上落市 零售 潛在升幅 PMI 減持 香港 中國 目標價

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