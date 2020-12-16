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【晚市禁堂食】Klook周四快閃72小時　盤菜火鍋到會人均65元起

商業 20:34 2020/12/16

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Klook將於12月17日至12月19日推出快閃72小時優惠，精選優惠包括盤菜、火鍋、到會外賣，人均低至65元起。（Klook提供圖片）

冬至及聖誕節將到，晚市禁堂食下，Klook將於12月17日至12月19日推出快閃72小時優惠，精選優惠包括盤菜、火鍋、到會外賣，人均低至65元起，在家抗疫亦能過一個暖笠笠的冬日。

【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　一文看清香港、九龍、新界晚市外賣優惠詳情（優惠一覽/不斷更新）

【晚市禁堂食】荃灣廣場加推「聖誕滋味賞」　聖誕大餐低至5折兼有消費回贈

盤菜方面，帝豪海鮮酒家「家鄉四季盆菜」（6／12人用），只需390元起（原價488元），以6人計人均65元。另有至尊鮑魚海味盆菜，6位用790元，人均132元，內有蠔皇原隻8頭鮑魚等食材。

火鍋方面，寛巷子海港城分店的巷子二人餐連BRUNO多功能電熱鍋享6折，售1,686元（原價2,788元），二人餐包括紅白鴛鴦鍋、澳洲和牛舌、美國牛小排等，而BRUNO多功能電熱鍋可選紅色、紫藍色、白色或粉米色。

至於到會外賣，Foodieman英雄海鮮盒外賣速遞（兩位用），只需396元（原價
495元），可享10款海鮮，包括加拿大龍蝦、蟹腳等，更可加16元換購特選法國白葡萄酒。Favilla Cafe聖誕10人套餐只需1,339元起（原價1,594元），人均134元有7款食物，更免費贈送掛耳包一盒。zebratasty聖誕派對套餐8人用連運費，售2,888元起（原價3,200元起），人均361元有8款食物，再送白葡萄酒1支。

【晚市禁堂食】IKEA餐廳外賣85折　兼有聖誕限定「閃電泡芙禮盒」

責任編輯：朱悅瀅

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