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【2021旅行】疫苗抵港重啟外遊有望？ Expedia教路3大貼士

Hot Talk 20:07 2020/12/16

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疫苗抵港重啟外遊有望？ Expedia教路3大貼士

新冠疫苗研發進展順利，香港政府亦已經與2間疫苗公司達成預先採購協議，第一批疫苗最快明年1月抵港。疫苗分批抵港，相信大家最關心是疫情受控後，最快幾時可以恢復正常旅遊。網上預約平台Expedia就總結出3個2021年旅遊預約貼士，包括：建議旅客預訂周六出發的機票及預約周日入住酒店，皆因價錢是最平！

Expedia發表《2021年旅遊趨勢報告》指，熱愛外遊的港人過去一年雖然以本地旅遊取代外遊，但仍然期望明年可以再到亞洲區旅遊。不過，疫情就重塑港人旅遊心態，相信明年外遊目的地會以更鄰近香港的地方為主，而健康及衛生情況更加是首要考慮，並會爭取旅程計劃更具彈性。

貼士1：周六出發機票最平

報告分析2019年及今年1至10月的全球航空銷售數據指，相信來年逢周六及周日出發的機票將會最相宜，周日出發的機票將簡省逾5%，周六更加節省近10%。

貼士2：Staycation周日入住房價最抵

本地遊Staycation與起，報告指以今年至9月中，住宿預訂的每日平均房價分析，發現周日入住酒店比周五慳得更多。

貼士3：預約可入住前24小時取消酒店

疫情發展仍然反覆，Expedia教路，消費者應提前計劃假期，並選擇可在入住前24小時取消的酒店，保留一定彈性。

除了貼士，Expedia又發現，港人明年的外遊目的地似乎更偏好熟悉的亞洲旅遊勝地為主，依次為東京、大阪、曼谷、香港、台北，形容外遊態度趨向保守。

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疫情 機票 住宿 酒店 Local Tour 航空 香港 亞洲 疫苗

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