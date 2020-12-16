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【美國大選】共和黨領袖祝賀拜登當選 伊朗總統：特朗普最無法無天

環球政經 22:36 2020/12/16

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美國參議院多數黨領袖，共和黨的麥康奈爾（Mitch McConnell）周二（12月15日）首次公開祝賀拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）分別當選下任總統及副總統，是首位共和黨高層對拜登陣營表示祝賀。美國選舉人團周一（12月14日）正式通過投票確認拜登勝出大選，拜登獲得306張選舉人票，超過獲勝的270票門檻，而現任總統共和黨的特朗普（Donald Trump）獲得232票落敗。

「我想在今天恭賀候任總統拜登，他對參議院來說不是陌生人了，並在過去多年為公眾服務。」麥康奈爾同時亦恭賀賀錦麗成為美國第一位女性副總統，指國家應為此而感到驕傲。拜登期望盡快與麥康奈爾進行會面，商討兩黨在多項議題上合作。

【美國大選】普京文在寅恭賀拜登當選 仍需參眾兩院通過任命 【下一頁

在參眾兩院的共和黨議員中，仍有88%議員未肯承認特朗普敗選。由於目前共和黨把持參議院，而參議院議長—副總統彭斯（Mike Pence）須負責任命下任總統，有共和黨議員呼籲在參議院發起不合作運動，令拜登無法正式受任命。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在16日在電視發表講話，提到雖然拜登當選並不是一件值得高興的事，但對特朗普下台感到愉快，他形容特朗普為「最無法無天」的美國總統，同時亦用暴君、殺人兇手等形容特朗普。魯哈尼表示願意和候任總統拜登見面，前提是美國撤銷對伊朗的制裁，並要求對方重返《伊朗核協議》及對伊朗作出賠償。

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撰文 : 張健兒

選舉 特朗普 賀錦麗 麥康奈爾 魯哈尼 拜登 彭斯 制裁 美國 伊朗

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