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【每日焦點】蘋果計劃明年上半年增產30%　華為鴻蒙開發者版本正式上線

科技 20:09 2020/12/16

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Apple計畫將2021上半年的iPhone產量提升至9,600萬部，較今年同期增長30%；華為宣布華為鴻蒙HarmonyOS 2.0手機開發者Beta版今日正式推出。

智能手機行業一直都競爭激烈，各手機廠商包括蘋果、三星、華為等，為求爭奪市場份額，看準消費者的市場需求，選擇開發新品來贏得市場。

在新冠肺炎期間，市場對於5G手機的需求量急增，有傳Apple計畫將2021上半年的iPhone產量提升至9,600萬部，較今年同期增長30%。有知情人士透露，蘋果預計在明年全年生產高達2.3億部iPhone，與去年的產量相比增加20%；不過iPhone的產量目標，仍將根據消費者的需求變化而定期調整。

【5G手機】5G手機需求急增　傳蘋果計劃2021上半年增產30%

至於華為，其消費者業務軟件部總裁王成錄於新聞發佈會中表示，目前作業系統的碎片化阻礙萬物互聯時代的業務創新，HarmonyOS就是為了解決此問題而誕生，同時宣布華為鴻蒙HarmonyOS 2.0手機開發者Beta版今日正式推出。

有了鴻蒙系統，App不僅可在手機運行，只要是副屏幕的設備都可運行，包括冰箱、智能屏幕等。推出開發者版本，可為應用開發者帶來更多機會，只需要一次開發，就能適配更多設備，而不只是智能手機。

【華為OS】華為自強不息　鴻蒙OS 2.0手機開發者版本正式上線

責任編輯：施雯雯

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