瑞信︰疫情加快現有趨勢　全球化放緩但不會逆轉　

▲ 瑞信認為，未來全球化會進一步減速，但不會逆轉。

新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，亦改變了不少經濟活動模式。瑞信發表研究報告稱，今次疫情未有從根本上改變世界，只是加速了現有趨勢。該行指出，日常生活的數碼化、工作安排更加靈活的趨勢、全球化的放緩、多邊主義的減弱特，所有這些趨勢在新冠疫情爆發之前就已經在進行。

瑞信表示，縱觀歷史，健康危機一直在推動科學和社會創新，從而塑造了未來經濟發展的道路。今次疫情危機也不例外，但新冠疫情並沒有像從根本上改變世界，而是主要加速了現有趨勢，在許多領域引發了更快的結構性變化。

告續指，通縮及通貨膨脹的極端風險（Tail Risk）已經增加。與大蕭條相比，今次疫情危機是更加嚴重。然而，得益於更好的政策反應，危機很可能不會持續很長時間。所採取的措施應足以減輕可能嚴重影響未來增長的第二輪影響。

長遠而言，瑞信認為全球化不會逆轉，但會進一步放慢步伐，將更多地強調區域多元化，「近距離生產」和彈性，而不是成本效益。區域化趨勢將為更接近主要消費中心（美國，歐洲，中國和日本）的低成本生產國打開機遇。



報告認為，遠程工作正在促進發達國家經濟活動的分散化。農村和小城市變得更具吸引力。儘管城市化速度可能會減緩，但現時斷言「大城市將終結」還為時過早。

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編輯︰侯景成

