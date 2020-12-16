羅馬尼亞男子利用6歲兒子 盜70萬港元名錶

羅馬尼亞33歲男子帕拉（Ilie Para）以及妻子布蘿伊（Marta Para-Bloj）日前以6歲兒子當掩護，在英國哈洛德百貨（Harrods）以「偷龍轉鳳」的方式偷取價值67000英鎊（約港幣70萬元）名錶，昨天法官判處帕拉18個月刑期，布蘿伊8個月刑期。

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二人在犯案前曾到哈洛德百貨勘查拍照，5天後再帶同6歲兒子返回現場行竊。當時帕拉聲向店員聲稱要幫妻子的父親買禮物，及後趁銷售員不為已甚，將藏在兒子帽內的仿製手錶跟真品偷龍轉鳳，然後扮作不合心意離開現場。銷售員當下沒察覺有異狀，但隔天另一名銷售員發現手錶錶盤不同，而且手錶上的序列號不見了因此報警。數天後帕拉夫婦在返家途中被警察攔截逮捕，帕拉被捕時還戴著偷來的手錶。

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該對夫妻的辯護律師表示，布蘿伊被捕時懷有身孕後來在獄中流產。而本業為的士司機的帕拉因想籌措祖父的手術費用才決定偷名錶換錢，此次牽連妻子跟孩子，讓他深感抱歉。

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責任編輯：翁嘉陽