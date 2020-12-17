【樓市現象】經濟差點慳錢好? 租客為減開支 由九龍轉租粉嶺樓

疫情肆虐全球已近一年，本港經濟大受打擊，多個行業生意額大減，不少企業更裁員。面對經濟前景未明，為求應對將來未知之數，港人惟有削減開支，盡量「慳啲使」，最近有租客為慳租金，由九龍區搬到粉嶺居住。

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利嘉閣地產高級聯席董事黃靜顏透露，該行新近促成粉嶺百福花園中低層G室的租賃成交個案，實用面積約753平方呎，為三房套連儲物房間隔。單位日前終以16,500元獲承租，折合實用面積呎租約22元。上述租客原於九龍區租住單位，為了縮減開支，轉為在新界區平租單位，租金支出較以前有所減少。

▲ 由百福花園前往港鐵粉嶺站不需10分鐘(相片來源： 中原地產)

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據悉，業主於2018年4月，以約808萬元購入，現租出享租金回報率約2.5厘。黃靜顏補充，上述為百福花園本月首宗租賃個案，現時屋苑暫無其他租盤提供，但有約2個二手放盤提供，最低入場價由1,200萬元起。

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記者：陳詠妍