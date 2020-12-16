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【機器學習】Google Photos新增相片新功能　將為2D相片加入3D立體效果

科技 21:00 2020/12/16

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Google Photos新功能可將原本 2D的平面照片加入3D立體效果，並會在「回憶」功能內展現。

Google Photos作為Android預設相簿，擁有無限相片備份功能，是市場最受歡迎的圖輯類應用程式之一。近年來，Google Photos都有不斷加入新功能，日前就再在官方網誌公開新功能Cinematic Photos（電影感照片）。新功能可將原本 2D的平面照片加入3D立體效果，並會在Google Photos中的「回憶」功能內展現。

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事實上，Google Photos早就支援直接透過AI機器學習，將普通照片變成具備景深效果的影像。作為這個功能的延伸，Google Photos產品經理Jamie Aspinall解釋指，Google Photos將會仿效劇院動畫拍攝效果，即使用戶上載的相片並沒有任何景深的數據，Google都能夠透過機器學習，估計影像的景深，從而創造出該場景的3D效果。

Google Photos會自動為合適的相片製作Cinematic Photos。

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此外，Google Photos亦會自動為合適的相片製作Cinematic Photos，並會在用戶的「精選」和「回憶」中出現。新功能將在下個月開始陸續向用戶推出。

責任編輯：施雯雯

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