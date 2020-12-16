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【欲哭無淚】再有新盤買家撻大訂　都用俗稱「滴滴金」的付款方法

股樓投資 19:27 2020/12/16

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香港樓價持續高企，為協助買家上車，發展商都推出各種計劃吸客，如免入息審查的按揭計劃，即俗稱的「呼吸PLAN」。另一種則被稱為「滴滴金」，又或「月供首期」，簡單來說，買家簽臨約後，分期付樓價之訂金，到現樓時，才付餘額上會，好處是買家不用一筆過繳付大額訂金，有助業主靈活調動資金。值得留意的是，近期再有買家選用此類付款方式，終要撻訂離場。

據成交紀錄冊顯示，會德豐旗下啟德Oasis Kai Tak低座D座5至6樓D室的複式戶，實用面積1,197平方呎，連281平方呎天台，及55平方呎梯屋，於2018年3月以3,655.8萬元易手，實用呎價30,541元。買家當年選用建築期付款辦法，簽臨約時付樓價5%之訂金，再於半年後開始，每個月支付樓價1%之訂金，合共繳付5個月。連同簽臨約時所付之訂金，料已付樓價一成的訂金，即約365.58萬元，惟日前終止交易，料遭發展商沒收所有訂金。

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【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金【下一頁

事實上，同樣已屆現樓，位於屯門掃管笏的上源，也有買家選用此付款方式，終要撻訂離場。成交紀錄冊顯示，上源6A座3樓H室，實用558平方呎，去年4月以661.5萬元售出，實用呎價11,855元。買家選用建築期付款辦法，分6期付訂金，簽臨約後先付樓價5%，其後每30天支付樓價2%之訂金，料已付樓價15%之訂金，即約99.225萬元，但已終止交易，料遭發展商沒收全數訂金。

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撰文 : 黄卓賢

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