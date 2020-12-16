【國泰盈警】國泰料下半年虧損將遠超上半年 正積極籌備運送疫苗

國泰航空（00293）表示，因疫情持續，公司11月每日平均接載1,261名乘客，運載率僅為18.5%，較10月出現輕微增長，目前公司正積極籌備運送疫苗。國泰今日升0.4%收報7.66元，成交4269萬元。

國泰指，下半年的平均運力約為疫前的8.4%，上半年的平均運力則為34.3%，加上10月時公布的額外重組及減值支出，以及截至年底額外飛機減值，預計下半年虧損將大幅高於上半年，國泰上半年虧損達98.65億元。

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11月份載客3.7萬人次，按年跌98.6%，收入乘客千米數按年跌97.9%。乘客運載率下跌61.5個百分點至18.5%，以可用座位千米數計算的運力則下跌90.9%。而在貨運量方面，11月國泰運載11.68噸貨物及郵件，按年跌34.3%，收入噸千米數按年減少26.2%，運載率上升9個百分點至77.7%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌34.7%。

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另外，國泰、國泰貨運站及香港機場地勤服務，已得到國際航空運輸協會（IATA）的獨立醫藥物流驗證中心（CEIV Pharma）於藥物方面的更新認證，目前正積極準備運載有時限及需低溫冷藏的疫苗。

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