香港電訊、富衛夥醫思醫療 向400基層家庭提供免費遙距醫療服務

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香港電訊 （06823） 、富衛保險夥香港醫思醫療集團 （02138） ，向400戶包括劏房戶及偏遠郊區單位的基層家庭，提供免費遙距醫療諮詢服務。普通科醫生可開出最多3日標準處方藥及一次性送遞服務。
是次活期經香港電訊的遙距醫療服務平台DrGo提供，醫生透過視像會診提供醫療諮詢服務。處方藥物一般最快可於4小時內送遞至用戶的指定地址。
香港電訊：DrGo將推出電子健康商店
活動受惠機構香港明愛青少年及社區服務，400戶基層家庭名額主要為明愛服務網絡內的弱勢社群，特別針對劏房戶及偏遠郊區單位。
香港電訊個人客戶業務董事總經理吳永豪表示，很高興醫思醫療集團成為DrGo的首家連鎖診所合作夥伴，提供普通科的遙距醫療服務，並擬擴展服務範圍至醫思醫療的不同專科、慢性疾病管理及健康管理等服務。集團又期望，將DrGo遙距醫療服務擴展至富衛的客戶。
他又指，DrGo即將推出電子健康商店服務市民，詳情將稍後公佈。
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編輯：趙穎妍