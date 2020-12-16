香港電訊、富衛夥醫思醫療 向400基層家庭提供免費遙距醫療服務

▲ （左起）香港電訊個人客戶業務董事總經理吳永豪、富衛保險大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅、香港醫思醫療執行董事及首席數碼執行官黃志昌及香港醫思醫療總經理周至莉。

香港電訊 （06823） 、富衛保險夥香港醫思醫療集團 （02138） ，向400戶包括劏房戶及偏遠郊區單位的基層家庭，提供免費遙距醫療諮詢服務。普通科醫生可開出最多3日標準處方藥及一次性送遞服務。

是次活期經香港電訊的遙距醫療服務平台DrGo提供，醫生透過視像會診提供醫療諮詢服務。處方藥物一般最快可於4小時內送遞至用戶的指定地址。

香港電訊：DrGo將推出電子健康商店

活動受惠機構香港明愛青少年及社區服務，400戶基層家庭名額主要為明愛服務網絡內的弱勢社群，特別針對劏房戶及偏遠郊區單位。

香港電訊個人客戶業務董事總經理吳永豪表示，很高興醫思醫療集團成為DrGo的首家連鎖診所合作夥伴，提供普通科的遙距醫療服務，並擬擴展服務範圍至醫思醫療的不同專科、慢性疾病管理及健康管理等服務。集團又期望，將DrGo遙距醫療服務擴展至富衛的客戶。

他又指，DrGo即將推出電子健康商店服務市民，詳情將稍後公佈。

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編輯：趙穎妍