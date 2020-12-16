【樓市前景】疫市下樓價免疫力極強 代理：明年樓市將現「爆炸式」上升

餘下兩星期，就踏入2021年，最近多間代理行為明年樓市前景把脈，外資代理對住宅樓價走勢看法不算樂觀，普遍認為明年樓價仍有5%左右的下調空間。不過，本港地產代理對樓市的看法相對較樂觀。利嘉閣地產總裁廖偉強指出，當疫情受控及兩地得以通關，在人流、物流、經濟流重新接通後，樓市將會出現「爆炸式」上升。美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，疫情的走向仍是未知之數，但是基於本港剛需強、息口低、資金多及供應少等利好因素未變，加上業主已漸消化疫情的影響，相信整體樓市會漸趨回穩，明年樓價有望穩中向好。

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觀乎2020年整體樓市，香港的經濟深受疫情影響，全年樓價難脫「窄幅上落」局面，惟至今樓價仍展現極強的「免疫力」，本年迄今僅跌約0.3%，表現較08年「金融海嘯」時平穩，交投則自2013年「一手銷售條例」推出以來，首度呈現「一手跌、二手升」的局面。總結2020年一手私宅市場，截至12月13日，買賣登記量值分別錄得13,927宗及1,614.00億元，料全年相關量值最終可達約1.51萬宗及約1,739億元，將較去年分別挫27%及23%。

截至今年12月13日為止，二手私宅買賣登記量值分別錄39,003宗及3,356.66億元，預期全年登記量最終錄約4.05萬宗，較2019年的3.57萬宗升14%，將創近6年以來的新高，並為期內首度突破四萬宗大關；而全年成交總值料達3,493億元，將按年升約12%，並且創下近10年來的新高紀錄。

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利嘉閣廖偉強指，他繼續看好新一年的樓市發展，料將繼續價量齊升。展望2021年，社會運動基本上已見平息，隨著拜登當選美國新一任總統，未來的中美關係有機會出現新轉機，估計他將先集中火力應付國內自身嚴峻的抗疫事務，而減少與中國糾纏，令中國以至香港經濟可從中喘息、恢復元氣，對香港樓市也有莫大幫助。

▲ 利嘉閣地產預期，2021年疫苗應市、疫情紓緩後，本港整體住宅交投表現將穩中向好，整體樓價料「有升無跌」，自低位顯著反彈約10%。圖為：利嘉閣地產總裁廖偉強(左)及利嘉閣地產董事陳大偉(右)

再者，新冠肺炎疫情雖然仍反覆，但並未有令本地住宅市場出現大跌的情況，反映本地住宅需求強勁，疫情亦不足以推冧樓市。至於更為利好的消息是，新冠病毒的疫苗已推出，香港市民最快下月起便可陸續開始接種，為疫情受控帶來曙光，一旦疫情得以維持穩定，甚至逐漸減退，樓市將出現較顯著的反彈。

另一方面，本地住宅剛性需求持續，去年即使少了內地客，整體住宅交投量並無明顯回落，而最新一份《施政報告》重點繼續以公營房屋為主導，未來私宅土地供應仍然十分有限，預示私宅市場將續供不應求。此外，全球持續量化寬鬆政策，加上長期低息環境沒有改變，甚或會再延長，資金將仍然傾向流入樓市等實物資產市場。

展望2021年，廖偉強認為，若2021年疫苗有效令疫情受控，將帶動各行各業及整體經濟出現復蘇，而樓價亦可重拾升軌。廖偉強預計，中小型住宅樓價(以全港50個指標屋苑作依據)於2021年全年將可錄得約8%至10%的升幅；而豪宅物業價格(以差估署大型單位作依據)則料有約5%的潛在升幅。至於租金方面，來年置業者料多於租盤者，而入伙盤陸續出現，估計中小型住宅租金於2021年只能平穩橫行；相對豪宅租賃也未見熱鬧，租金來年恐持續受壓微跌2%。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，展望來年，隨著疫情影響減退，加上特區政府即將安排市民接種疫苗，估計疫後的本港樓市有機會迎來復甦。若發展商推盤步伐真的加快，相信新盤銷售可反彈，預期明年全年新盤銷售量可反彈至1.8萬伙，按年上升約24%；至於新盤銷售金額料升至2,420億元，按年升幅亦約49%，屆時將創出《一手銷售條例》後新高。

▲ 美聯物業住宅部行政總裁布少明（圖左）指出，全年樓價難脫「窄幅上落」局面，惟至今樓價仍展現極強的「免疫力」，本年迄今僅跌約0.3%。圖右為美聯物業首席分析師劉嘉輝

二手方面，估計明年有望延續「量額齊升」的局面，註冊量將達到5萬宗，按年增逾6%，創自2013年以來的9年新高；註冊金額則有望達到4,200億元，按年升逾11%，並創11年新高。

布少明強調，雖然疫情的走向仍是未知之數，但是基於本港剛需強、息口低、資金多及供應少等利好因素未變，加上業主已漸消化疫情的影響，相信整體樓市會漸趨回穩，明年樓價有望穩中向好。

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記者：陳詠妍